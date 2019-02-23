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私生飯闖家門要求跟萌娃拍照！《超人回來了》威廉爸怒了

記者吳孟庭／綜合報導

粉絲過度偏執、侵犯藝人稱作「私生飯」，不僅對象會發生在偶像身上，連萌娃也慘被盯上。南韓綜藝節目《超人回來了》兩個混血娃威廉與本特利因為備受喜愛，竟有粉絲找上家門要求合照，讓明星爸無奈在IG上警告！

▲私生飯闖家門要求跟萌娃拍照！《超人回來了》威廉爸怒了。（圖／翻攝自Instagram／samhammington）

▲山姆汗明頓家裡2混血萌娃備受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Instagram／samhammington）

威廉（William）與本特利（Bentley）現年分別為2歲與1歲，是居住在南韓的澳洲喜劇演員山姆汗明頓（Sam Hammington）的一對兒子，因為在《超人回來了》公開日常生活，吸引不少鐵粉關注，但人氣太旺有時也令人頭疼。

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▲私生飯闖家門要求跟萌娃拍照！《超人回來了》威廉爸怒了。（圖／翻攝自Instagram／samhammington）

▲山姆在IG公布私生飯的行徑，讓網友也擔心。（圖／翻攝自Instagram／samhammington）

山姆今（23）日就在IG上發文，被私生飯騷擾到家裡來了。「我們家小孩的粉絲很多，我一直很感恩，但是希望不要跑到我們家來按門鈴，說想念小孩、想跟小孩拍照。我們家是我們個人的空間、也是私生活，希望別這樣，要遵守的請遵守吧。」

粉絲看到也擔心，寫下「找到人家家裡去了，也太誇張了吧」、「天啊，無法理解怎麼會有人想這樣做，應該要去報警吧？」、「瘋了！這已經算犯罪了吧？」、「孩子真可憐」等留言。

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關鍵字

超人回來了, 威廉, 本特利, 日韓風

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