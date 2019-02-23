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冠軍港姐瘋傳患腦瘤！　神隱7年首現身…親吐「抗病心聲」

記者陳芊秀／綜合報導

41歲香港女星李珊珊是1996年香港小姐冠軍，當時勇奪最上鏡頭小姐、最受傳播媒介歡迎獎、才藝小姐等4大獎，被譽為史上身材最好的香港小姐，從此踏入演藝圈。她被傳罹患腦瘤後，神隱7年之久，近日現身慈善活動，成為鎂光燈焦點。

▲李珊珊要拍賣香港小姐后冠引起話題。（圖／翻攝自港網《360圖書館》、CFP）

▲李珊珊被傳罹患腦瘤，神隱將近7年。（圖／翻攝自港網《360圖書館》、CFP）

據香港《蘋果日報》報導，李珊珊現身慈善音樂會，身型較以往圓潤，精神不錯。她上台致詞時坦言近年患病，但是沒有說出具體透露病名，只透露抗病過程相當崎嶇，「是精神和肉體上的痛苦」，同時強調陪伴的重要，希望有能力的人可以盡量陪在生病的患者身邊，如果是病人，也要堅強面對。

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李珊珊越說越激動，尤其住院時見到病人對醫護人員發脾氣，感慨說：「如果給我選擇，我寧願開心，或許不應該用開心形容，就是用最後的努力去好好生存，和運用我的時間，這樣你的過程就不會苦上加苦，因為當你生病的時候你沒有選擇……。」

▲▼李珊珊。（圖／CFP）

▲李珊珊身型圓潤，上台談罹病心情。（圖／CFP）

雖然李珊珊沒有公開病況，外傳她罹患腦瘤和憂鬱症，需要吃藥、運動以及戒酒，對外持續否認患病，僅說健康確實出問題，受到濕疹皮膚病所苦。她淡出後仍受到外界關注，2016年拍賣自己的鑽石后冠掀起爭議，當時以長文回應「讓它藏在盒子裏，那和一堆廢鐵夾雜小石頭有什麼分別？」后冠拍賣後的收益全數捐助6家慈善機構。

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