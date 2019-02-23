最近收入低…黃鐙輝仍包「破萬大紅包」給曾子余！　看他一笑：值得

記者李湘文／綜合報導

藝人曾子余在2013年被黃鐙輝簽下，從此拜對方為師父，曾表示「拜對人會帶你上天堂」，對師父充滿感激。他22日也曬出一份萬元大紅包，高興跟網友分享：「今天我又拿到了師父的紅包大禮！」開心到連招牌彎眼都重出江湖！

▲曾子余收到黃鐙輝包的大紅包。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

曾子余一臉燦爛地拿著紅包，秀出裡面整整10幾張的千元大鈔，透露這是師父黃鐙輝給的的鼓勵：「記不記前幾年我說過拜對人會帶你上天堂～是的！沒有錯～今天我又拿到了師父的紅包大禮！」不過，他也強調PO出紅包不是炫富，而是一種「愛的體現」。

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▲黃鐙輝、曾子余師徒情深。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

對此，黃鐙輝解釋送紅包給曾子余的原因，是因為幾年前這樣做時，看到徒弟露出超爽表情，「那個表情在我腦海盤旋不去，每次遇到人生的關卡，遇到情緒的低潮，只要想起這個表情，我就會笑到揮去所有陰霾。」然而，自從那次之後，他就沒再看過曾子余露出一樣表情。

事實上，黃鐙輝坦承最近收入很低，自己的生活也不好過，但因為很想看看曾子余彎眼笑，還是決定再包一次大的紅包，「能再次看到這個表情，值得！」幾句話流露出對徒弟的疼愛，也令網友感動說「真的有情有義」、「好有愛哦」、「真的拜對師父了」。