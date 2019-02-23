ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最近收入低…黃鐙輝仍包「破萬大紅包」給曾子余！　看他一笑：值得

記者李湘文／綜合報導

藝人曾子余在2013年被黃鐙輝簽下，從此拜對方為師父，曾表示「拜對人會帶你上天堂」，對師父充滿感激。他22日也曬出一份萬元大紅包，高興跟網友分享：「今天我又拿到了師父的紅包大禮！」開心到連招牌彎眼都重出江湖！

▲黃鐙輝包大紅包給曾子余。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

▲曾子余收到黃鐙輝包的大紅包。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

曾子余一臉燦爛地拿著紅包，秀出裡面整整10幾張的千元大鈔，透露這是師父黃鐙輝給的的鼓勵：「記不記前幾年我說過拜對人會帶你上天堂～是的！沒有錯～今天我又拿到了師父的紅包大禮！」不過，他也強調PO出紅包不是炫富，而是一種「愛的體現」。

請繼續往下閱讀...

▲黃鐙輝包大紅包給曾子余。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

▲黃鐙輝、曾子余師徒情深。（圖／翻攝自臉書／曾子余）

對此，黃鐙輝解釋送紅包給曾子余的原因，是因為幾年前這樣做時，看到徒弟露出超爽表情，「那個表情在我腦海盤旋不去，每次遇到人生的關卡，遇到情緒的低潮，只要想起這個表情，我就會笑到揮去所有陰霾。」然而，自從那次之後，他就沒再看過曾子余露出一樣表情。

事實上，黃鐙輝坦承最近收入很低，自己的生活也不好過，但因為很想看看曾子余彎眼笑，還是決定再包一次大的紅包，「能再次看到這個表情，值得！」幾句話流露出對徒弟的疼愛，也令網友感動說「真的有情有義」、「好有愛哦」、「真的拜對師父了」。

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

「西城男孩」馬克訂婚了！　男友藏6年…首曝正面合照報喜

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

《皓鑭傳》大爛尾「吳謹言消失了」！網爆「真正結局被逼刪」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

「西城男孩」馬克訂婚了！　男友藏6年…首曝正面合照報喜

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

《皓鑭傳》大爛尾「吳謹言消失了」！網爆「真正結局被逼刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃鐙輝, 曾子余

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 關曉彤一聽到「鹿晗」表情秒切換！　傻眼2秒…嬌羞笑開了
  2. 文淇與經紀公司撕破臉！　爸爸怒控：拖欠薪資、罔顧學業
  3. 楊乃文為何參加《歌手》補位？　「我希望賺更多錢」曝經濟現況
  4. 金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！
  5. 陳建斌看電影忘帶錢！　推12歲兒子買單「你來付」
  6. 浩角翔起嫌棄「廢棒」夢多　秒打臉「豬隊友」是他
  7. 瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動
  8. ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！
  9. 李佳芬曝韓冰求學受挫：上課時間走出教室，沒再回來
  10. 青峰曾想退出演藝圈！　自責「保護不了在乎的人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366