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火箭少女素顏打回原形！賴美雲被酸爆整型　親自公開「變化過程」反狂圈飯

記者李湘文／綜合報導

女團「火箭少女101」拍攝團綜《橫衝直撞20歲》，在最近的節目中大膽卸下妝容，以素顏、亂髮模樣直接入鏡，引爆網友討論。其中，賴美雲原是大家心中的甜美女孩，公開素顏後，卻被許多人狠酸差太多、整型，因而自拍了一段影片，坦然揭開自己變化的原因！

▲賴美雲公開化妝影片。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_賴美雲）

賴美雲妝前、妝後差異大，被網友狂酸。（圖／翻攝自微博）

賴美雲21日在微博上傳影片，一開始又頂著大素顏、戴眼鏡，在完全沒整理過頭髮的情況下入鏡，自己一看都忍不住噴笑：「好醜！」她一邊上髮捲，一邊自嘲：「所以網上很多人說我整容，但你們也看到了，我素顏就是這樣。」她甚至分析自己素顏的缺點，主要就是黑眼圈重、淚溝深、膚色不均，才會導致素顏跟妝後差異很大，「讓妳們看一看怎麼化idol妝！」

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▲賴美雲公開化妝影片。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_賴美雲）

▲賴美雲公開化妝影片，從素顏到完妝，氣色差很多。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_賴美雲）

賴美雲一步步打上粉底、遮瑕之後，氣色立刻就顯得好了許多，再循序漸進打上腮紅，刷好睫毛、畫上眼線和口紅，最後把瀏海放下來整理好，又變成平時螢幕上甜美的偶像明星。她打扮完又確認了一下妝容，自嘲「好像也沒有美到哪裡去」，但還是甜笑著對鏡頭擺了幾個pose，給大家看看完妝後的差異。

▲賴美雲公開化妝影片。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_賴美雲）

▲賴美雲平時形象甜美。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_賴美雲）

看完賴美雲的影片，不少網友笑說立刻被圈粉，「情商好高啊」、「喜歡這個性格，可愛又不做作」、「pick這個美妝博主」。也有人為賴美雲平反，認為她本來底子就不差，天生有著小臉蛋、高挺鼻子、大眼睛，「只是化了妝以後氣色看起來好一些」、「打了底就足夠好看了」。

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