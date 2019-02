許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光

▲許冠傑因《笑傲江湖》聞名影壇,同時也是香港歌神,大兒子許懷欣繼承衣缽出道。(圖/翻攝自網路、許懷欣IG)

記者陳芊秀/綜合報導

香港男星許冠傑憑徐克電影《笑傲江湖》走紅影壇,同時也演唱粵語版主題曲《滄海一聲笑》並晉升歌神。他的大兒子許懷欣(Ryan)繼承衣缽出道當歌手,父子上周才在澳門登台合體演出,沒想到21日兒子自曝膀胱癌病況,震驚娛樂圈。

許懷欣在IG曬出病床照,戴著黑框眼鏡,身穿住院服自拍,手上還掛著住院條碼,以英文寫下:「Three month post bladder cancer check this afternoon.Everything is clear!! So far, so good.Thanks for all the thoughts & prayers...(膀胱癌3個月後的今天下午,檢查後全部都切乾淨了!到現在還行。謝謝大家的鼓勵和祝福)。」

請繼續往下閱讀...

▲許懷欣曬出照片,透露「全部切乾淨了!」(圖/翻攝自IG/許懷欣)

現年42歲的許懷欣於2018年11月首度透露罹癌接受手術,手上插著點滴,且黑眼圈嚴重,他表示發現尿液裡有血,檢查後發現罹患膀胱癌早期。他身為歌神長子,音樂之路格外受到外界矚目,近日和70歲老爸合體登台,一起合奏吉他,身型較過去暴瘦,如今檢查結果一切平安,歌迷也輪番祝福。

▲許懷欣2018年驚曝罹患膀胱癌。(圖/翻攝自IG/許懷欣)

▲許懷欣日前在澳門登台,合體老爸許冠傑,身型明顯暴瘦。(圖/翻攝自IG/許懷欣)