ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光

▲▼許懷欣是許冠傑大兒子，2018年驚曝罹患膀胱癌。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲許冠傑因《笑傲江湖》聞名影壇，同時也是香港歌神，大兒子許懷欣繼承衣缽出道。（圖／翻攝自網路、許懷欣IG）

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星許冠傑憑徐克電影《笑傲江湖》走紅影壇，同時也演唱粵語版主題曲《滄海一聲笑》並晉升歌神。他的大兒子許懷欣（Ryan）繼承衣缽出道當歌手，父子上周才在澳門登台合體演出，沒想到21日兒子自曝膀胱癌病況，震驚娛樂圈。

許懷欣在IG曬出病床照，戴著黑框眼鏡，身穿住院服自拍，手上還掛著住院條碼，以英文寫下：「Three month post bladder cancer check this afternoon.Everything is clear!! So far, so good.Thanks for all the thoughts & prayers...（膀胱癌3個月後的今天下午，檢查後全部都切乾淨了！到現在還行。謝謝大家的鼓勵和祝福）。」

請繼續往下閱讀...

▲▼許懷欣曬出照片，透露「全部切乾淨了！」（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲許懷欣曬出照片，透露「全部切乾淨了！」（圖／翻攝自IG／許懷欣）

現年42歲的許懷欣於2018年11月首度透露罹癌接受手術，手上插著點滴，且黑眼圈嚴重，他表示發現尿液裡有血，檢查後發現罹患膀胱癌早期。他身為歌神長子，音樂之路格外受到外界矚目，近日和70歲老爸合體登台，一起合奏吉他，身型較過去暴瘦，如今檢查結果一切平安，歌迷也輪番祝福。

▲▼許懷欣是許冠傑大兒子，2018年驚曝罹患膀胱癌。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲許懷欣2018年驚曝罹患膀胱癌。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲▼許懷欣是許冠傑大兒子，2018年驚曝罹患膀胱癌。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲許懷欣日前在澳門登台，合體老爸許冠傑，身型明顯暴瘦。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

回憶殺！古巨基再唱經典《情歌王》　螢光綠毛衣重現「3分多濃縮版本」

推薦閱讀

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許冠傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻
  2. 雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼
  3. 許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光
  4. 金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃
  5. 鍾麗緹為小12歲嫩尪拼生子打針！　來台做這件事…第四胎落空
  6. 奧斯卡最佳影片預測／《羅馬》勝算最大！黑馬是《波希米亞》
  7. 5魯蛇警探抓毒販變賣炸雞！　《雞不可失》112分鐘笑好笑滿
  8. 陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」
  9. 《夏目友人帳》中文推廣曲公開！　TFBOYS王源演唱
  10. 還在比手指愛心？現在南韓偶像流行「啾愛心」還要配聲音

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366