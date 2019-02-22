許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光

▲許冠傑因《笑傲江湖》聞名影壇，同時也是香港歌神，大兒子許懷欣繼承衣缽出道。（圖／翻攝自網路、許懷欣IG）

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星許冠傑憑徐克電影《笑傲江湖》走紅影壇，同時也演唱粵語版主題曲《滄海一聲笑》並晉升歌神。他的大兒子許懷欣（Ryan）繼承衣缽出道當歌手，父子上周才在澳門登台合體演出，沒想到21日兒子自曝膀胱癌病況，震驚娛樂圈。

許懷欣在IG曬出病床照，戴著黑框眼鏡，身穿住院服自拍，手上還掛著住院條碼，以英文寫下：「Three month post bladder cancer check this afternoon.Everything is clear!! So far, so good.Thanks for all the thoughts & prayers...（膀胱癌3個月後的今天下午，檢查後全部都切乾淨了！到現在還行。謝謝大家的鼓勵和祝福）。」

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▲許懷欣曬出照片，透露「全部切乾淨了！」（圖／翻攝自IG／許懷欣）

現年42歲的許懷欣於2018年11月首度透露罹癌接受手術，手上插著點滴，且黑眼圈嚴重，他表示發現尿液裡有血，檢查後發現罹患膀胱癌早期。他身為歌神長子，音樂之路格外受到外界矚目，近日和70歲老爸合體登台，一起合奏吉他，身型較過去暴瘦，如今檢查結果一切平安，歌迷也輪番祝福。

▲許懷欣2018年驚曝罹患膀胱癌。（圖／翻攝自IG／許懷欣）

▲許懷欣日前在澳門登台，合體老爸許冠傑，身型明顯暴瘦。（圖／翻攝自IG／許懷欣）