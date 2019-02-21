5魯蛇警探抓毒販變賣炸雞！　《雞不可失》112分鐘笑好笑滿

▲《雞不可失》。（圖／《雞不可失》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

本片是由執導過《二十行不行》、《風流大丈夫》的李炳憲導演（對，跟那個韓國國際巨星李秉憲名字非常相像），他的專長是喜劇類型，而他的作品也完全都是以喜劇為主，不過這次非常不同的是，他以警匪犯罪的類型來包裝這次的喜劇，打造出了完全不同的動作喜劇類型，也無怪乎能夠在韓國上映短短不到一個月的時間觀影人次就超越與神同行衝上韓國影史第二。

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劇情敘述一支由5位掉漆警探組成的緝毒小組，因辦事不力被長官釘得滿頭包，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春。

賣到嚇嚇叫的神級美味炸雞，讓餐廳一夕爆紅，訂單電話接到手軟！副業做太大的警探們有辦法達成使命嗎？對面的毒販又是否會聞香而來呢？他們能憑著炸雞店找到逮捕毒販的線索嗎？不得不說導演將這部警匪動作喜劇的笑點發揮的淋漓盡致。

打從一開場小組成員充滿喜感的登場開始，就已經精心設計好了就是要讓觀眾從頭笑到尾，度過愉快的兩小時，而這部片也擺明了告訴觀眾我就是不正經、很鬧、很ㄎㄧㄤ，通常這樣的電影不是極度好笑就是讓人笑不出來，所幸這部片是屬於前者。

《雞不可失》的笑點並不是屬於俗濫的那種，很多橋段是在嘲諷一般的動作電影會有怎樣的老套情節，但這部電影就反其道而行告訴你現實中根本就不像電影中演的那樣，最厲害的地方還是他在警匪片裡巧妙融合了非常夯的韓式炸雞元素，讓電影充滿了各種突兀喜感，而演員間逗趣的台詞雖然沒有刻意搞笑但都很自然地能令觀眾捧腹大笑，真的可以說是喜劇的最高境界。

雖然這部片是喜劇類型，但飾演緝毒小組的演員卡司陣容也相當堅強毫不含糊，頭號男主角柳承龍得過青龍與大鐘的最佳男配角也拿過大鐘影帝，演技早已受到肯定。但沒想到他演喜劇片的喜感也是一流，導演似乎也因為他有接演《李屍朝鮮》的關係，在片中還特地開了喪屍的玩笑，絕對能讓觀眾會心一笑。

而組員裡唯一的紅花李荷妮也大有來頭，身為2006年的韓國小姐冠軍在這部片中卻可說把她的喜劇潛能徹底開發出來，讓她不計形象的徹底搞笑卻又不失帥氣讓她大展拳腳。特別值得一提的是陳善圭，曾經以《犯罪都市》裡殺人不眨眼的黑道角色拿下青龍獎最佳男配角的他，這次卻搖身一變成為了小組裡的傻大個，那張充滿喜感的臉跟渾然天成的搞笑功力，讓筆者在看電影時，完全認不出是那個犯罪都市裡窮凶惡極的角色，直到回家查資料才赫然發現是他，讓筆者佩服於他的戲路之廣。

小組中的另外兩個成員李東輝跟孔明也都有非常出色的喜感演出，一個是小組中最正經的成員所以跟其他成員的互動處處有反差感，另一個則是小組中最年輕一股腦熱血過頭搞出一堆笑話的成員，可以說角色性格鮮明個個有特色完全能讓觀眾印象深刻。

根據導演的幕後訪談裡提過他是看周星馳電影長大的，這或許也能解釋為什麼他能導出如此好笑逗趣的電影，不但有無厘頭也結合了許多韓式笑點，這部電影絕對是可以約著三五好友一起進戲院瘋狂大笑的電影，甚至父母親也能帶著青少年朋友放輕鬆欣賞，而且可以肯定的是，這部電影絕對是未來在電視上重播會想要一看再看的經典。

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