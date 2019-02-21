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「小燕子」黃奕交新男友…放6歲女住出租屋！前夫怒爆：不敢相信她是妳親生的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星黃奕因演出第2代《還珠格格》中的小燕子一角走紅，2014年和前夫黃毅清離婚，並爆出老公家暴、不雅影片等。雙方分開後仍紛爭不斷，21日被前夫上傳影片，年僅6歲的女兒鐺鐺（黃芊玲）童音說「我是分開住的」，再掀爭議。

▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕）

▲黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕）

影片中，鐺鐺透露和媽媽黃奕分開住，「小和尚跟媽媽住一起，我住小房子跟張阿姨……我是分開住的」，她被問有沒有和媽媽一起吃飯，則回答「不吃，媽媽睡得晚」，同時也透露沒有每天和媽媽見面。

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▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕、黃毅清）

▲黃毅清拍下女兒對話，孩子說和媽媽分開住。（圖／翻攝自微博／黃毅清）

▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕、黃毅清）

▲黃毅清以字幕氣憤女兒遭威脅喊黃奕新男友爸爸，還疑似遭男方猥褻。（圖／翻攝自微博／黃毅清）

黃毅清強調要奪回孩子的撫養權，斥責黃奕不管孩子，「讓孩子和阿姨住在出租屋裡，自己去快活，給不了母愛還不給孩子父愛。」女兒口中的「小和尚」疑似前妻的新男友，更推測女方是雙性戀，表示女兒被威脅不可喊自己爸爸，文中更痛罵：「簡直不敢相信她是妳親生的！後媽都沒妳這樣的！」

▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕、黃毅清）

▲黃毅清怒斥黃奕：「簡直不敢相信她是妳親生的！後媽都沒妳這樣的！」（圖／翻攝自微博／黃毅清）

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