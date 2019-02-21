還在比手指愛心？現在南韓偶像流行「啾愛心」還要配聲音

記者吳孟庭／綜合報導

南韓明星為了取悅粉絲無所不用其極，繼發明了「手指愛心」的比法，連海外大人小孩都盛行之後，現在又有新玩意，叫做「Chuu Heart」，必須搭配嘴型，如果還能配上聲音才是最完美的比法，在南韓新生代偶像之中正流行。

▲▼姜丹尼爾、GOT7 Mark示範啾愛心。（圖／翻攝自韓網）

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「Chuu Heart」寫成中文就是「啾愛心」，比法很簡單，先在臉前面比一個圓，接著嘴巴作勢咬一口，手掌瞬間變成愛心模樣，咬下去那瞬間還要搭配發出「盎！」的聲音，還有偶像發明出進階版本，隨著一直咬、手掌的愛心也會變形，可以對粉絲連串示愛。

▲▼啾愛心AOA雪炫、IZ*ONE宮脇咲良也比過。（圖／翻攝自韓網）

包含Red Velvet、GOT7 Mark、Wanna One、AOA、NCT、GFRIEND、MONSTA X、善美、神話Eric、HIGHLIGHT耀燮等人都曾經比出「啾愛心」對粉絲撒嬌。

其實「Chuu Heart」早期被稱為咬咬愛心，但真正竄紅是來自新人女團「本月少女」的成員Chuu，她在去年9月表演新歌《Heart Attack》時做出這個新招，引起其他偶像爭相模仿，就連本月少女上《Idol Room》節目時，主持人鄭亨敦、Defconn也依樣照做，可愛模樣掀起流行。

▼「啾愛心」在南韓偶像中逐漸盛行。（影片來源：YouTube KPOP KIMOCHI，如遭刪除敬請見諒。）