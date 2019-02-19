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歐陽娜娜怒喊：吃葡萄不吐葡萄皮！　「20秒內淚流滿面」爆演技…全場驚鼓掌

記者李湘文／綜合報導

藝人歐陽娜娜曾經主演偶像劇《是！尚先生》，因為演技生澀得到大量負評，從此被貼上「不會演戲」的標籤，卻還是一直以樂觀態度改進。她最近上陸綜《王牌對王牌》，挑戰「邊哭邊講繞口令」，明明是特別搞笑的情況，卻真的在20秒內就淚流滿面，被觀眾讚嘆「真的進步了！」

▲歐陽娜娜哭泣演技。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲歐陽娜娜邊說繞口令，邊跟黃渤對戲。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

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節目中，歐陽娜娜被cue出來表演，必須用一句繞口令代替所有台詞，在跟別人交流的同時，還得哭出來，是個難度頗高的挑戰。不過，歐陽娜娜還是勇敢站出來，並且邀請在場的喜劇演員沈騰、影帝黃渤幫忙對戲，雖然一開始比較慢進入狀況，被馬上入戲的黃渤大吼嚇到，但也迅速整理情緒，接下去對戲。

▲歐陽娜娜哭泣演技。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲歐陽娜娜20秒內落淚。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

在這段短劇中，歐陽娜娜只有「吃葡萄不吐葡萄皮」一句台詞，一下憤怒地說、一下委屈地說，看起來顯得特別搞笑。然而才剛開始演了20秒，她一轉身，卻已經眼眶通紅、淚流滿面，說哭就哭，進入情緒的速度之快，令全場觀眾都發出驚嘆聲，也立刻贏得熱烈的掌聲。

▲歐陽娜娜哭泣演技。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲歐陽娜娜落淚演技贏得掌聲。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

事實上，歐陽娜娜因為《是！尚先生》得到惡評後，一直在積極檢討，曾坦率表示：「如果說我不好，那我吸取他的建議，我不會覺得他是用人身攻擊，因為確實我演技可能確實需要再提升。」她也常常拿演技差自黑，先前上綜藝節目《吐槽大會》，便調侃自己：「今天我只演自己，可是還是有可能演砸。」坦率態度反而贏得不少觀眾支持、打氣。

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