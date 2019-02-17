孩之寶首度證實：《大黃蜂》就是《變形金剛》重啟電影

記者洪文／綜合報導

孩之寶16日首度證實《大黃蜂》（Bumblebee）是第一部《變形金剛》（Transformers）重啟電影，並稱該部電影為「一個新的故事情節」，徹底切割《大黃蜂》與先前導演麥可貝（Michael Bay）票房越賣越差的5部《變形金剛》系列電影的模糊關係，也應證了粉絲過去的預測是正確的。

▲《大黃蜂》全球票房4.58億美金。（圖／《大黃蜂》劇照）



《大黃蜂》在2018年12月上映，過去一直被視為是麥可貝執導5部《變形金剛》系列電影的「前傳電影」，不過在導演崔維斯奈特重新調整風格之下，讓機器人外型更接近原版卡通，讓不少粉絲開始懷疑這是默默地重啟電影，而不是原版的獨立電影或是前傳電影。

根據《變形金剛》粉絲網站《TFW2005》消息，孩之寶在紐約玩具展首度證實，《大黃蜂》視為電影系列新版本的重點，或者稱為「一個新的故事情節」。外媒普遍認為這件事歸功於《大黃蜂》票房的成功，該片現在全球票房已超越4.58億美金，《爛番茄》更給了93％的高分。

《大黃蜂》製片羅倫佐（Lorenzo di Bonaventura）在前一陣子才說：「票房成功之後，我們還有很多想法，將把新的元素帶入系列電影中，有一部分的義務是要找回那些不再喜歡《變形金剛》的觀眾，以及那些從未看過的人，我們找到了自己的方式，不僅核心粉絲滿足，也能帶來新的觀眾。」

不過，目前尚不清楚重啟後的《變形金剛》下一部電影是什麼，製片羅倫佐曾表態「肯定會喜歡」有一部《柯博文》獨立電影，可是目前只有確定未來會有《大黃蜂》續集電影，但並不清楚這會是大黃蜂的另一段故事，或是接續著首集結束後的故事，也不清楚女主角海莉史坦菲德未來是否回歸，而外媒普遍對於重啟電影，給予樂觀正面的看法。