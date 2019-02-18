呂珍九開外掛強大演技！《成為王的男人》收視超越《金秘書》

文／臺灣歐妮

《成為王的男人（왕이 된 남자）》從一開始5.7%的不俗收視率，到現在播到第12集最高9.5%，收視不但翻倍，還已經突破去年夯劇《金秘書》，都要歸功男主角呂珍九！先說這部戲的戲名，乍聽之下很容易讓人誤會，以為是帶點瞹眛的「成為，王的男人」，實際上是霸氣的「成為王，的男人」，這標點符號錯誤，整部戲的走向就不同。

它改編自2012年的韓國電影《光海，成為王的男人》，說的是光海君（李憲）的故事，是朝鮮的第15代君王，電視劇除了保留原有的故事外，也加強了劇中的愛情戲。

呂珍九算是開啟我的韓國古裝戲的演員，看他的第一部戲是《擁抱太陽的月亮》，雖然當時是為了金秀賢而看，但《擁月》的收視可以說是由當時還是童星的呂珍九、金裕貞和金所炫，讓這戲在前五集就有固定的觀眾群。再說回來《成為王的男人》，這是一部「呂珍九與呂珍九」的對決，只有呂珍九才能超越呂珍九的戲，他一人分飾兩角，以同齡（現年21歲）的演員來看，我還想不有誰能像他把兩個角色演得如此痛心又動人。

或許是從小得不到親情， 李憲（呂珍九 飾演）生長在充滿權力鬥爭的混亂政局中，雖然心中對於統治的朝鮮也有個美好藍圖，但因為一直疑心被威脅的人身安全而始終處於恐懼，慢慢的只聽信會順從自己的臣子， 精神也處於崩潰狀態。河善（呂珍九 飾演）的出現，是想找個能替代他的人來保護自己的安全，其實只是逃避，疑心病與精神狀態非但沒有變好，反而更走向極端的人格。

和李憲長得很像的河善，是被民間戲班子團長收養長大的，跟著戲班學了些本事，當都承旨發現他和李憲長得一模一樣時，他被帶入了宮裡，一個和他所接觸的完全不同的世界，但模枋能力超強的河善，憑著他的天賦開始了李憲的替身生活，原以為李憲回宫也是他的死期，但是，當那天真的來臨時，他不甘願就這麼離開，反而拼死地想活下來，因為出現他想保護的人－「中殿」（李世榮 飾演），還有想改變他所看到那些扭曲的宮中鬥爭。

在前兩集，看得出來李憲的眼裡對中殿是有愛的，只是中殿對於李憲的霸道，冷淡相對，李憲也處於等待中殿的接納，可惜兩人的心只是越離越遠….

在「假殿下」河善來到後，一切慢慢變得不一樣，中殿不知道這個殿下已經換了個人，她以為一開始所認識的那個殿下回來了，中殿漸漸對眼裡柔情的殿下產生了愛慕之意，河善雖然也知道這是不行的，卻也忍不住想保護和他一樣時時處於威脅的中殿。

這部戲要說最大的看點，還是珍九的演技，在兩個角色能變化得如魚得水，我甚至會錯亂，真的以為是兩個很像的人共同演出！

對於李憲常常帶有心疼，但又氣他的專制，而河善則是充滿期待，期待他能集大成，為中殿、為人民帶來美好的朝鮮，但最後的殿下會是誰留下來呢？是李憲還是河善？當中殿知道殿下不是那個殿下時，那已燃起的愛慕之心會遲疑嗎？

若要挑戲毛病， 李憲和河善其實有很大的不同，常跟殿下接觸的幾位下人和臣子怎麼會看不出來，但也似乎是帶有懷疑，只是不敢直說？這部份應該也是之後的集數很大的重點。

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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