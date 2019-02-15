蕭秉治一見周杰倫「20秒縮成2秒」　話只剩6字..合唱破局！

記者盧薇淩／台北報導

「全能創作才子」蕭秉治9日度過32歲生日，生日公布7月6日於台灣大學綜合體育館舉辦「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」，他近日在美國洛杉磯放假寫歌，特別飛到拉斯維加斯看周杰倫演唱會，一圓追星夢，不過事前原本放話要和周杰倫講20秒的話，並邀請他合唱一曲，蕭秉治竟緊張到只說出「我特地來看你」6字，20秒瞬間變2秒，讓人哭笑不得。

▲蕭秉治看到周杰倫本尊，竟緊張到只講出6個字。（圖／相信音樂）

蕭秉治是周杰倫超級大鐵粉，他特地飛到拉斯維加斯看周杰倫演唱會，見到崇拜的偶像，內心興奮不已：「這是我第一次看周杰倫演唱會，他的舞台任何小細節很華麗，也希望在自己演唱會上能有更多舞台設計表現。」他1月底在「hito流行音樂頒獎典禮」後台對媒體表示，2月在演唱會後台遇到周杰倫時，想跟他借用20秒時間，誠摯邀請合唱，沒想到準備了20秒的話，真正見到偶像本尊卻一秒破功，緊張到最後只說了「我特地來看你」6個字，跟事前演練的話完全不同，足見對偶像的喜愛。

而拉斯維加斯三天二夜行，蕭秉治小賭試手氣，小贏50美金，也讓他開心直呼：「LUCKY！」一開春就有好手氣，也希望創作靈感源源不絕、演唱會大成功。迎來首次個人售票演唱會，蕭秉治說：「我想透過《凡人Mortal》演唱會展現我人生不同階段的經歷，也希望大家能在《凡人Mortal》中找到屬於自己的人生故事。」門票將於2月17日15:00拓元售票系統開賣。