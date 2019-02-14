日樂團SID抵台轉頭主唱不見了！說出想吃美食...全場黑人問號

記者吳孟庭／綜合報導

日本人氣樂團SID睽違5年來台北開唱，吸引近百名粉絲接機，主唱Mao特別難忘台粉，「在表演現場永遠最熱情」，在機場簽名到成員都上車了，轉頭還找不到他。也超想念台灣美食，劈頭就用中文說出「我喜歡吃臭豆腐」，不過鼓手Yuya回答他這次想嘗試的食物時，一說出名稱在場全都黑人問號。

▲日樂團SID與接機粉絲開心合照。（圖／索尼提供）

SID適逢成軍15年展開亞洲巡演，第三度抵台見粉絲，Mao坦言，「因為很久沒來了，擔心大家還會記得我們嗎？」但是在松山機場看見眾多粉絲歡迎他們，「心情真的很好，而且每次來都這麼歡迎我們，真的只有這裡了。」甚至成員與工作人員都上車了，發現Mao還留在機場大廳為粉絲簽名。

為了台粉，Mao透露明（15）日的演唱會將會演唱中文歌，「但是只會唱一點點」，問SID是否有準備中文和粉絲打招呼，Mao竟然劈頭就說「我喜歡吃臭豆腐」，講完自己還笑場，貝斯手明希（Aki）則練習了「一起嗨吧」，鼓手Yuya則用不熟練的中文講出「我很高興灰來...灰到（回到）台北」，練習多次皺眉說「真的好難啊」。

▲SID預計在明天與粉絲見面。（圖／記者周書羽攝）

SID期待和粉絲見面，美食也不想錯過，除了Mao最難忘的臭豆腐，他還想吃看看小籠包，Aki則想吃水餃跟火鍋，「拉麵控」的吉他手Shinji也想嚐嚐「台灣版拉麵」，Yuya則是不知道哪看到一種夜市賣的麻糬，一直「什麼麻糬、什麼麻糬」卻又形容不出來，「總之是麻糬」，最後還比出一個讚表示「好吃」。

▲主唱Mao（左）想吃小籠包，Yuya想吃麻糬並對鏡頭比讚。（圖／記者吳孟庭攝）

睽違5年訪台，SID覺得台灣就像是本次巡演的名稱一樣，是「最喜歡的地方」，即將邁入演藝活動的第16年，希望可以繼續為歌迷們表演到20周年。而被問到有沒有音樂以外的計畫，Shinji搞笑地說希望可以開拉麵店發展副業，並進軍台灣展店。SID「最喜歡的地方」巡迴演唱會，將於15號晚間8點於台北華山永豐Legacy登場，現場仍可購票。