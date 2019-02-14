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余天「一夜7次→無性生活」　李亞萍笑比5手指：要選哪根？

記者林彥君／台北報導

李亞萍今（14日）在華視《黃金年代》錄影前，之前余天說20年沒有性生活，李亞萍回應「他的話能聽嗎？」被問到近期有沒有嘿咻，李亞萍手比出5根手指笑說，「把手伸出來，看要哪根手指好？」

▲▼李亞萍。（圖／記者林彥君攝）

▲李亞萍。（圖／記者林彥君攝）

李亞萍笑說和余天在婚前交往5年，「年輕的時候，外號叫一夜7次郎，一天7次郎也可以，婚後變成7天1次郎，再久一點，也7年⋯不算是郎了。」說著說著，李亞萍找來圈內老友劉福助評理，怨余天對外說沒性生活，劉福助則笑回：「妳又沒揪。」

▲▼李亞萍。（圖／記者林彥君攝）

▲李亞萍要劉福助評理。（圖／記者林彥君攝）

李亞萍透露夫妻從未吵過架，因為老公余天忙選舉，回到家比較累，講話口氣比較不好罵兒子，讓李亞萍獨自生悶氣，「我從今開始，一句話不跟你講。」李亞萍說從除夕前到現在都沒有和余天講話，「在他回來之前，我就趕快睡覺，他睡在床角落，躲很遠，已經摔下床2次了。」

▲▼李亞萍。（圖／記者林彥君攝）

▲李亞萍笑說，余天是一夜7次郎。（圖／記者林彥君攝）

今天是情人節，李亞萍抱怨余天不浪漫，從未收過花，唯一收到花，是別人送余天「登台成功」的花束，至於會不會趁節日和好？李亞萍沈默許久說，「情人節關我屁事？結婚到現在都沒過過情人節。」不過余天今在拜票活動時，有透露要買花送老婆，偶爾浪漫一下，「李亞萍一定樂死！」

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