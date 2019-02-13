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「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《歌手2019》自1月開始播出，目前已淘汰2位首發歌手、1位踢館歌手，使節目關注度節節升高。《歌手》官方微博在今天（13日）正式宣布，新一集補位歌手已經確定，是來自台灣的金曲歌后楊乃文，消息讓觀眾全都high翻了！

▲楊乃文補位參加《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲楊乃文補位參加《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

《歌手2019》在微博發布消息：「官宣！冷峻的外表下藏著火熱的音樂靈魂，氣質獨特的嗓音讓人過耳難忘！歡迎華語樂壇最具個性之聲、我們的音樂女爵楊乃文重磅補位《歌手》！」節目組同時曝光一批楊乃文錄影側拍照，只見她一臉認真、眼神犀利，更令人期待接下來的競賽。

▲楊乃文補位參加《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲楊乃文的錄影側拍照搶先曝光。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

得知楊乃文補位，網友立刻興奮起來，熱情留言「謝謝歌手」、「算你狠！找來了這麼酷的女歌手！」、「希望唱女爵」；也有人調侃青峰，在跟偶像齊豫同台之後，現在居然又能跟楊乃文一起比賽，「歌手可以改名為幫青峰追星」、「青峰追星大會」、「青峰大概是追星最成功的人了」。

▲楊乃文補位參加《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲網友調侃《歌手2019》變成青峰追星節目。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

《歌手2019》首發名單包括吳青峰、齊豫、劉歡、楊坤、張芯、逃跑計劃和保加利亞歌手Kristian Kostov，但經過一連串競賽之後，目前已淘汰張芯及逃跑計劃，並由俄羅斯女歌手波林娜（Polina Gagarina）補位。此外，在第一輪踢館成功的ANU，到了第二輪也迅速被淘汰，令人難以預測之後的勝負。

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歌手2019, 青峰, 楊乃文

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