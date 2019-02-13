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林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」

記者張靖容／綜合報導

長期以來，能登上熱搜榜一直是明星可以維持關注的重點。在95後的小花當中，林允更是長期位居熱搜榜，熱度不減，總是被網友質疑買熱搜衝知名度，對於網友的指控，本尊於微博上親自回應了。

▲林允。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

林允。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

稍早前，有網友在微博上嗆林允：「能不能不要一天到晚買熱搜啊？」引來許多人留言「閒得荒」、「嘴賤」、「無聊」、「好閒喔」。而林允更在不久後，使用微博小號發文並標注自己的經紀人稱「他才捨不得花這個錢」，還在文末配上一個微笑，以幽默輕鬆的語氣打臉買熱搜衝人氣的謠言。

▲網友對說林允買熱搜的人留言。（圖／翻攝自騰訊網）

網友對說林允買熱搜的人留言。（圖／翻攝自騰訊網）

▲林允回應網友的質疑。（圖／翻攝自騰訊網）

林允回應網友的質疑。（圖／翻攝自騰訊網）

作為「星女郎」華麗出道的林允，自演出電影《美人魚》以來，就飽受各方爭議，不斷被起底黑歷史，演技也總是被批評得慘不忍睹，網路上更充斥著各種惡意言語攻擊。儘管如此，林允總是展現高EQ，對那些不支持自己的人懷以大度，一笑置之。

例如先前林允現身機場，頂著素顏、看似睡眼惺忪，就被網友吐槽滿臉憔悴，而登上熱搜。林允得知後，就在自己的微博上配了一張圖，使用一連串的形容詞大力誇讚自己，如此機智幽默的回應也成功引來網友誇擁有高EQ。

▲林允幽默回應網友吐槽。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲林允幽默回應網友吐槽。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

林允幽默回應網友吐槽。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

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