ITZY太火粉絲擔心「她」！Somi反過來安慰坦言：是我太貪心了

記者吳孟庭／綜合報導

女團TWICE終於有師妹團，JYP娛樂新生代女團ITZY昨（12）日正式出道，從MV點閱到音源排行都氣勢驚人，ITZY火紅卻讓粉絲擔心從JYP出走的Somi（全昭彌）心情受到影響，她也用韓英文雙語在IG上回應「是我太貪心了」。

▲ITZY太火粉絲擔心Somi。（圖／翻攝自ITZY臉書、Somi IG）

選拔出TWICE的實境節目《SIXTEEN》中，Somi可惜慘遭淘汰，隔年她參加大型選秀節目《Produce 101》第一季，獲得最高票，以I.O.I女團成員活動一年，粉絲以為她會以JYP新生代女團之姿出道，等到的卻是她離開公司，投抱YG子公司「The Black Label」旗下。

▲ITZY MV推出2天點閱破3000萬。（圖／翻攝自Facebook／OfficialItzy）

眼看JYP都推出新女團ITZY，且一出道成績不俗，MV點閱僅一天就破千萬，新歌《달라달라(DALLA DALLA)》更是通殺音源榜單冠軍，反觀Somi與夯團再度擦身而過，到現在也還沒發片消息，讓粉絲十分擔心。

▲Somi以雙語安慰粉絲，坦言：是我太貪心了。（圖／翻攝自Somi IG）

Somi也在IG上以韓語跟英文回應了，「給我親愛的粉絲，不要覺得我很遙遠，也不要難過或是失落地等待著我。因為我並沒有和你們距離很遠 :) 真的，那天會到來的！我希望大家能非常興奮期待！別誤會我，『因為我要求一切完美』，所以其實是因為我『太過分貪心了』。」最後希望大家能期待她的作品，貼心反過來安慰粉絲。