二手大衣賣3.3萬…客人一驗「是假貨」　女星親上火線回應了！

記者李湘文／綜合報導

大陸女星沈夢辰自選美比賽出身，以性感、前衛的時尚風格為人熟知，平時也會經營二手拍賣網站，轉賣自己用不到的名牌衣物。不過，最近有網友爆料，聲稱花3.3萬元跟沈夢辰買了二手大衣，送去鑑定卻發現是假貨，且後續還聯絡不上賣家，消息傳出後引起熱議。

▲沈夢辰賣二手衣物，卻被網友爆料有假貨。（圖／翻攝自微博／沈夢辰）

網友爆料，在二手拍賣網站上花人民幣7200元（約台幣3.3萬元），跟沈夢辰買了一件白色名牌大衣，但拍了照之後被其他人質疑是假貨，因此回頭詢問：「夢辰姐，我在您這拍了這件大衣，請問您是在代購那裡購買的嗎，有人說是假的，我有點慌啊。」沈夢辰則回覆：「妳去專賣店驗貨吧，哪有這麼多假貨。」然而買家送去鑑定後，確認大衣不是正品，再聯絡沈夢辰就聯繫不上。

▲網友爆料從沈夢辰那裡買到的衣服是假貨。（圖／翻攝自微博）

消息在網路上傳開後，有網友批評沈夢辰的行為不要臉，但也有許多人認為這很難說，畢竟明星賣假貨賺了錢卻賠名聲，實在沒有必要，兩派觀點開始熱烈議論。

對此，沈夢辰本人在9日親自出面，強調自己一直很慎重買賣，賣的東西都是自己從專櫃或是代購買來，是自己也用過的私物，也跟大家一樣痛恨假貨，「如果有憑證鑑定是假貨，我堅決無條件退貨，並且鑑定費用我出，退貨後我也會找專業人士再次鑑定，一定負責到底。」

▲沈夢辰強調如果真的是假貨，一定會負責到底。（圖／翻攝自微博／沈夢辰）

此外，沈夢辰解釋，有時候工作比較忙，所以回覆訊息比較慢，但所有拍賣事務都是自己處理，也自許能站在買家角度處理問題，「希望新的一年大家依然能夠相信我，我也會更加謹慎以及周到的為大家買到喜歡的東西而努力做得更好。」

▲沈夢辰親自回應網友質疑。（圖／翻攝自微博／沈夢辰）