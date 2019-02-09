華航機師罷工…范瑋琪1家4口出國回不來！　「告訴我這是愚人節玩笑」挨轟

記者陳芊秀／綜合報導

藝人「范范」范瑋琪和老公「黑人」陳建州在春節連假一家四口飛到美國旅遊，沒想到碰上華航罷工。她9日在社群網站發文「罷工的華航……求求你告訴我這一切只是愚人節玩笑！」不過反而掀起兩派網友論戰。

▲范瑋琪一家四口飛美國渡假，沒想到碰上華航機師罷工。（圖／翻攝自臉書／范瑋琪）

范瑋琪和家人在美國渡假，疑似因為華航罷工，返台行程也受到影響，不過一句「求求你告訴我這一切只是愚人節玩笑！」反而被網友回「要怪就怪高層」、「如果因為過勞，造成飛機掉下來，你覺得你還會這樣子說嗎」、「希望惡劣的勞動環境只是一時的玩笑」，還有人提起黑人父親陳培元因空難離世，「希望往後別在有憾事發生，也希望拒絕過勞駕駛（非上述空難主因），回家才有保障。」

▲范瑋琪PO文「罷工的華航……求求你告訴我這一切只是愚人節玩笑！」。（圖／翻攝自臉書／范瑋琪）

另一派網友則安慰「 一定超級不便的！當作遇到颱風吧！也同情機師們」、「多放幾天假吧」，其中也有行程受牽連的網友抱怨，「公司不會退你票’不會補償你。我第一次買華航機票遇到這種情形你講的很輕鬆。我可以告訴你，現在沒有人負責，只有我自己負責，你講的輕鬆。」

▲范瑋琪被支持罷工的網友炮轟。（圖／翻攝自臉書／范瑋琪）

▲有人行程受影響，「我第一次買華航機票遇到這種情形你講的很輕鬆。」（圖／翻攝自臉書／范瑋琪）

華航機師自8日清晨6時起發動罷工，讓春節空中疏運受到重創。勞資雙方於9日下午3時首度進行協商，不過談得並不順利，機師表示沒達到訴求，罷工還會繼續下去，再罷1天、半個月都有可能。