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周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

記者李湘文／綜合報導

周揚青是羅志祥交往多年的女友，長期以來經營自己的網拍服飾，也漸漸打出名號，現在在Instagram已擁有130萬追蹤者。她正視自己的影響力，近日透過網路號召做公益，溫和呼籲大家把旅行、買包包的錢捐給需要的人，卻被網友留言酸諷，沒想到引來羅志祥霸氣護愛！

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲周揚青被酸，羅志祥跳出護愛。（圖／翻攝自周揚青Instagram、羅志祥微博）

周揚青3日在Instagram發文：「相信關注我的一定有很多過得不錯的朋友～可以去自己想去的地方旅行、可以買喜歡的包包。如果你把自己一次旅行的錢、或者一個新包包的錢拿出來去幫助那些需要幫助的人，你會發現從中獲得的快樂比你旅行和買包包還要多。」藉此號召粉絲做公益，希望將錢捐給真正需要的人。

▲周揚青被酸，羅志祥護愛。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青號召捐款行善。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

PO文發表後，不少粉絲對周揚青表示讚賞，但也有網友留言反問：「那妳的包呢？」質疑她只說不做。沒想到，羅志祥看到了酸民留言，直接用本人帳號跳出回應：「我會買給她，謝謝。」一句話擋在女友前面，引來其他網友瘋讚「男友力爆棚」、「太霸氣了」、「閃爆！很man的回答」。

▲周揚青被酸，羅志祥護愛。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲網友問周揚青「那妳的包呢」，羅志祥的回答被讚男友力爆棚。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

事實上，周揚青日前才去探望獨居老人，親自把物資和錢送給他們，看到受助者感動落淚的模樣，自己也跟著哭，感性表示：「就因為我們活在一個太過安逸的環境，所以可能常常忘記了還有很多人連飯都吃不上。」羅志祥當時也大讚她真的很棒：「默默行善多年的妳，總是帶給我們很多正面的能量。」對於女友的行動表達支持。

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