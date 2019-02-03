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《大三元》幕後笑料＋《艾莉塔》精彩特效怎拍？《好選喆》精彩爆料

▲《大三元》三位主要演員互虧「笑果」十足！過年看什麼電影《星光好選喆》告訴您。

記者王筱筑／綜合報導

今天的《星光好選喆》節目，請來台灣首部以麻將為主題的國片《大三元》三位最搞笑的台柱—羅時豐、海裕芬和大鶴上節目大爆料！大鶴第一次挑戰「非人類」角色，在電影裡主演「祖先銅像」，全身塗金漆只有重點部位沒有，那怎麼上廁所？海裕芬想出的妙招絕對讓觀眾捧腹大笑。

▲《大三元》主要演員齊拜年。

《大三元》符合年節的麻將題材，卡司更是星光雲集，讓賀歲氣氛滿滿。歌王羅時豐還在《星光好選喆》訪問現場開金口，唱了一段電影主題曲《麻雀麻雀》的rap，海裕芬和大鶴爆料歌王其實為了這首歌苦背超久。

不只春節最熱鬧的國片，還有春節最強科幻片《艾莉塔：戰鬥天使》，改編自日本人氣格鬥漫畫小說《銃夢》，讓動漫迷期待已久。這部片是《阿凡達》導演詹姆斯柯麥隆構思20年想拍攝的作品，親自監製之外還請來好萊塢鬼才導演羅伯羅德里茲執導，厲害的特效到底怎麼拍攝的？以及春節期間想看電影該選擇哪些好片？包括今年奧斯卡提名強片《真寵》和《幸福綠皮書》，還有克林伊斯威特自導自演，翻拍自90歲傳奇運毒手的真實故事《賭命運轉手》的影評亮點分析，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《馴龍高手3》限量春聯，敬請鎖定收看！

▼今年奧斯卡十項提名強片《真寵》。（圖／電影海報）

【影評】《真寵》　愈快樂愈墮落

▼今年奧斯卡五項提名強片《幸福綠皮書》。（圖／電影海報）

【影評】《幸福綠皮書》　顛倒版的《溫馨接送情》

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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關鍵字

大三元, 艾莉塔, 真寵, 幸福綠皮書, 廉政風雲, 賭命運轉手, 星光好選喆

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