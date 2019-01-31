ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠

記者蕭采薇／綜合報導

日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，近來推出電影動畫版，由曾參與製作《神隱少女》《怪物的孩子》等知名動畫作品的高坂希太郎執導，人氣聲優水樹奈奈、松田颯水、以及童星出身的小林星蘭等人配音演出的勵志動畫電影，將在2019年2月27日於威秀影城獨家上映。

▲▼日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

《溫泉屋小女將》敘述一位就讀小學六年級的小織，在一場意外中不幸失去雙親，卻獲得通靈能力，在奶奶所經營的「春之屋」溫泉旅館中，以及身旁幽靈們鼓勵下，踏上成為小老闆娘的「小女將修行」之路。電影於日本上映後引起討論熱潮，就連《你的名字》動畫大師新海誠也被電影逗笑又惹哭，感動力薦：「不僅在技術上有許多可看之處，故事本身也相當動人，實在很期待可以繼續在大銀幕看到後續的故事啊！」

▲▼日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

《溫泉屋小女將》原作自2003年第一冊發行至今已累積300萬冊發行量，魅力風靡全日本，不僅曾改編成漫畫及動畫，更在影迷千呼萬喚中推出劇場版。本片導演高坂希太郎也被原著小說的世界觀給深深吸引，感嘆表示：「不愧是暢銷作品，竟然可以把這麼多要素塞在一部作品裡，不僅巧妙地融入了幽靈的奇幻元素，每個旅客之間的故事與對話也十分有趣，不時還可催人淚下，這樣的題材實屬少見。」

▲▼日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

楊雅筑深夜指纏博焱！　 「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍

推薦閱讀

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

百億身家竟遭追債！　熊黛林憶「菲傭轉變」驚覺被設局了

江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

賈乃亮、李小璐罕見「同步曬照」！　爆婚變1年…拍照視角成亮點

華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

百億身家竟遭追債！　熊黛林憶「菲傭轉變」驚覺被設局了

江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

賈乃亮、李小璐罕見「同步曬照」！　爆婚變1年…拍照視角成亮點

華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

溫泉屋小女將

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 充電線起火！　妻聞焦味叫起床…男星「堅持繼續睡」一睜眼嚇傻
  2. 曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了
  3. 女主播素顏拜年　穿粉色小可愛大露蠻腰超性感
  4. 日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠
  5. 最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化
  6. 把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯
  7. 高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！
  8. 消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影
  9. 黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧
  10. 小女童熊抱溫昇豪大喊哥哥！他送暖偏鄉笑到眼睛看不見

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366