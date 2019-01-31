日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠

記者蕭采薇／綜合報導

日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，近來推出電影動畫版，由曾參與製作《神隱少女》《怪物的孩子》等知名動畫作品的高坂希太郎執導，人氣聲優水樹奈奈、松田颯水、以及童星出身的小林星蘭等人配音演出的勵志動畫電影，將在2019年2月27日於威秀影城獨家上映。

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

《溫泉屋小女將》敘述一位就讀小學六年級的小織，在一場意外中不幸失去雙親，卻獲得通靈能力，在奶奶所經營的「春之屋」溫泉旅館中，以及身旁幽靈們鼓勵下，踏上成為小老闆娘的「小女將修行」之路。電影於日本上映後引起討論熱潮，就連《你的名字》動畫大師新海誠也被電影逗笑又惹哭，感動力薦：「不僅在技術上有許多可看之處，故事本身也相當動人，實在很期待可以繼續在大銀幕看到後續的故事啊！」

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）

《溫泉屋小女將》原作自2003年第一冊發行至今已累積300萬冊發行量，魅力風靡全日本，不僅曾改編成漫畫及動畫，更在影迷千呼萬喚中推出劇場版。本片導演高坂希太郎也被原著小說的世界觀給深深吸引，感嘆表示：「不愧是暢銷作品，竟然可以把這麼多要素塞在一部作品裡，不僅巧妙地融入了幽靈的奇幻元素，每個旅客之間的故事與對話也十分有趣，不時還可催人淚下，這樣的題材實屬少見。」

▲日本熱銷300萬冊超人氣國民讀物《溫泉屋小女將》，推出電影動畫版。（圖／威視提供）