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葉子楣「不生小孩」原因曝光！　交往26年男友猝逝…留她一人

記者傅家妤／綜合報導

香港女星葉子楣因擁有36F傲人上圍和20吋螞蟻腰，人氣走紅台港兩地，被封為「波霸始祖」，不過早已淡出演藝圈，與男友呂錫照過著平淡的生活，沒想到31日卻傳出，男方在2018年11月，在飛機上心臟病發猝逝，而葉子楣因為不喜歡小朋友，所以一直沒有生小孩，如今老伴過世，獨留她一人，大家都非常擔心她的狀況。

▲▼葉子楣。（圖／CFP）

▲葉子楣一直沒有生小孩，是因為不喜歡小朋友。（圖／CFP）

香港《蘋果日報》報導，呂錫照2018年底搭機飛美國的途中，突然心臟病發亡。對此，他的兒子日前也鬆口證實父親已在11月離世，而葉子楣一直未有作出回應。事實上，葉子楣與呂錫照1994年交往，期間兩人感情雖然一度出現狀況，中間也曾分手，但很快的就已經復合。

▲葉子楣與呂錫照交往26年。（圖／CFP）

▲葉子楣與呂錫照交往26年。（圖／CFP）

▲葉子楣淡出演藝圈後，一直與男友過著平淡的生活。（圖／CFP）

過去葉子楣在受訪時曾表示，並沒有想要小孩，是因為自己不太喜歡小朋友，而另一半也與前妻生了一個兒子，這對她來說是一件好事，因此她也一直沒有結婚、生兒育女的打算，與男方交往久了，雖一度有過註冊結婚的衝動，但很快地她就打消了這個念頭，認為兩人的生活只少了一紙婚書，沒有太大的影響。過去有傳葉子楣密謀復出，她在受訪時僅表示：「要嘛就不要復出，一復出就不會是客串啦！」但事隔多年，都未見有新作品推出。

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