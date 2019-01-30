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黑人范范「手機都他的歌」　哈林也罕見稱讚..知更超驚喜！

記者盧薇淩／台北報導

福茂唱片旗下新人知更，去年底數位發行專輯《劉庭佐》，日前福茂尾牙上，福茂大師姐「范范」范瑋琪和老公「黑人」陳建州見到知更，馬上秀出手機說：「我現在的歌單都是你的歌！」知更驚喜之餘，頻頻道謝；就連一向對於音樂非常嚴格的「哈林」庾澄慶連續2年在尾牙上看到知更彈吉他，也非常讚許他的吉他功力，並當面鼓勵他繼續創作。

▲▼黑人、范范聽知更歌曲 。（圖／福茂唱片）

▲歌手知更的歌曲備受「黑范夫妻」青睞。（圖／福茂唱片、翻攝臉書）

知更本名劉庭佐，也是新專輯名稱。之所以取名為「知更」，他表示名字來自知更鳥，是有一次在開車時，聽到電台介紹知更鳥的故事，非常喜歡，知更鳥是傳說中，耶穌被釘在十字架時，飛到耶穌耳旁唱歌讓他減輕痛苦的鳥兒，而知更鳥同事也是破曉時分，最早開始唱歌的鳥兒，用歌聲開啟新的一天，知更希望自己的音樂也可以讓聽到的人感覺到「新的開始」。

▲▼黑人、范范聽知更歌曲 。（圖／福茂唱片）

▲知更以本名作為新專輯名稱。（圖／福茂唱片）

知更小時候在上海念書，後來因為對畫畫和音樂有濃厚興趣，到香港薩凡納藝術學院就讀遊戲設計。在求學過程中，體認到最喜歡的還是「音樂」，毅然決然將重心投入到音樂創作上，並回台來發展。和福茂簽約後，公司支持他全心投入音樂創作、籌備專輯，他將這兩年的創作集結，獨立完成整張專輯的詞曲創作、編曲及製作，喜歡畫畫的他，也提供插圖，參與了專輯的封面設計，展現全方位的才華。

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關鍵字

知更, 黑人, 范范, 陳建州, 范瑋琪

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