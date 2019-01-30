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「南」朋友要來了！　南柱赫3月30日來台見粉絲

記者蕭采薇／台北報導

「南」朋友又要來台灣與大家相見！南韓人氣男星南柱赫最近在戲劇、電影都有斬獲，也參加全新實境綜藝節目，行程滿檔的他決定3月30日要在台北Legacy Max舉辦見面會，售票日以及票價將於近日公布。

▲▼南柱赫。（圖／FUNPACK提供）

▲南柱赫即將來台舉辦粉絲見面會。（圖／FUNPACK提供）

去年年底以電影《浴血圍城88天》獲得第39屆青龍電影獎、才24歲的南柱赫直笑著說2018年對自己來說是「光耀門楣」的一年，因為第一次拍電影、第一次被提名、第一次參加電影頒獎典禮，甚至得到了電影界年度盛事青龍電影獎的新人獎殊榮，直呼2018年就像是作夢般的一年。

繼宋慧喬與朴寶劍之後，南柱赫也將與大自己12歲的韓志旼搭檔演出今春浪漫戲劇。南柱赫所主演的新戲《耀眼》即將於2月11日開播，在劇中飾演一個擁有完美資歷的零缺點男，在當記者志願生的他充滿熱血，全新的成熟帥氣模樣相當吸睛。

▲▼南柱赫。（圖／FUNPACK提供）

▲南柱赫即將來台舉辦粉絲見面會。（圖／FUNPACK提供）

在日前曝光預告片裡，南柱赫以緬靦中帶著溫柔的語氣對著韓志旼說：「一起去賞春吧」，讓粉絲們心動不已。此外南柱赫曾在《河伯的新娘》中大秀賞心悅目的好身材，這次新戲即將播出，也讓粉絲們相當期待是否還能再見到他那完美到超現實的好身材。

不只在電影、戲劇上有優異表現，南柱赫日前也加入了新實境綜藝節目《咖啡之友》，該節目是在濟州島的柑橘農場經營餐廳，由柳演錫擔任廚師，孫浩俊擔任咖啡師，兩人並親自邀請好友擔任兼職員工，經營所得收益將全數捐出。播出至今的來賓已有演員梁世宗、東方神起允浩、EXO世勳，如今再加上南柱赫的參與，顏值陣容堅強。

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