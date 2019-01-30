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「同性戀去死！」男星遭恐同人士圍毆重傷　繩子勒脖、淋化學物

記者洪文／綜合報導

《異型：聖約》男星傑西斯墨列特（Jussie Smollett）在FOX美劇《嘻哈世家》（Empire）中演出男同性戀歌手，目前仍在趕拍新一季。他上周收到恐嚇信，未料29日凌晨2點遭到兩名恐同男子襲擊，過程中不斷有「種族、同性戀」辱罵字眼，直到警方趕到現場時脖子上仍纏繞繩子。

▲▼傑西斯墨列特。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑西斯墨列特。（圖／達志影像／美聯社）

傑西斯墨列特友人向《TMZ》透露，傑西29日凌晨2點肚子餓了，去了一趟地鐵站覓食，回家的路上有人向他喊：「你不是那個《嘻哈世家》的嗎？」2名男子突然襲擊了他，把他打到肋骨骨折，甚至在脖子上纏了一根繩子，並倒化學物品在他身上，離開時對他喊：「讓美國再次偉大！」

根據報導，傑西送醫治療之後，已在29日早上出院，其實他1周前才收到用報紙剪貼字母寫成的恐嚇信，上面寫著：「黑人同性戀！去死吧！」（You will die black fag.）芝加哥警方調查後初步判定是仇恨犯罪，已向附近商店調閱相關監視器。

《嘻哈世家》目前影集仍照常拍攝，不受影響。製作人29日早上臨時召開記者會坦言，所有演員及工作人員聽到傑西的消息都非常難過，福斯電視台也發表聲明：「我們深感悲痛和憤慨，我們將與警方合作，務必將肇事者繩之以法，我們譴責任何卑劣暴戾和仇恨行為！」

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