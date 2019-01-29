狂！A-Lin有官網又要推專屬APP　加碼4驚喜送鐵粉

記者盧薇淩／台北報導

「天生歌姬」A-Lin 28日將推出個人官方網站，《雨後彩虹》錄音室LIVE版視頻將同步首播，接下來還會推出個人專屬APP，她為了個人官網祕密錄製了4首歌的錄音室LIVE版，而構思已久的個人專屬APP與官方網站，不僅提供最新相關消息，更有獨家內容，包含她所喜愛的歌曲、影響她的人事物、工作時的趣聞、各種生活中的分享等等。

▲A-Lin推出個人app及網站。（圖／索尼唱片提供）

為慶祝官網上線，A-Lin將送給廣大粉絲《雨後彩虹》、《隨心所遇》、《最佳男主角》、《有一種悲傷》的錄音室LIVE版。希望透過網路的傳播，讓歌迷看到及感受到，無論在小型舞台或錄音室，與樂手們專業卻輕鬆舒適、不同於電視及演唱會的演出實況。此外，近期將推出的A-Lin專屬APP將提供更全方位的A-Lin，包含她所喜愛的歌曲、影響她的人事物、工作時的趣聞、各種生活中的分享，甚至她自己的攝影作品，只有在專屬APP以及個人官方網站上才看得到。



A-Lin一直以來很想透過統一管道讓大家看到自己的訊息，並與歌迷分享錄音室現場演出、幕後花絮等特殊內容，她說：「我之前在網路上，看到很多歌迷朋友用他們的角度去拍攝舞台上的表演，這次就想從我的角度去拍攝，讓歌迷朋友可以欣賞更好的音樂品質，看到更好的影像，讓大家可在這個平台上舒服聽歌，開心交流。」

▲A-Lin送給粉絲錄音室LIVE版的4首歌。（圖／索尼唱片提供）

農曆新年將到來，本週將飛往美國康乃狄克州的A-Lin，春節期間會在工作中度過。新的一年，A-Lin希望接下來的新專輯有更多自己的創作；她還想成為一位攝影師，原來她國小六年級參加畢業旅行，媽媽送她一台傻瓜相機，自此便與攝影結下不解之緣，「我從小就喜歡拍照，每次將底片交給照相館之後，我會很期待相片最後出來是什麼感覺，就跟做專輯一樣，等待是一件很美好的事。」A-Lin現在一直有用底片相機拍照，因底片拍出來很有故事感，雖暫時不會開攝影展，但會想把自己的攝影作品整理好，放在個人官網上跟大家分享。

▲A-Lin熱愛拍照，想成為一名攝影師。（圖／索尼唱片提供）