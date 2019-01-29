ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狂！A-Lin有官網又要推專屬APP　加碼4驚喜送鐵粉

記者盧薇淩／台北報導

「天生歌姬」A-Lin 28日將推出個人官方網站，《雨後彩虹》錄音室LIVE版視頻將同步首播，接下來還會推出個人專屬APP，她為了個人官網祕密錄製了4首歌的錄音室LIVE版，而構思已久的個人專屬APP與官方網站，不僅提供最新相關消息，更有獨家內容，包含她所喜愛的歌曲、影響她的人事物、工作時的趣聞、各種生活中的分享等等。

▲▼A-Lin推出個人app及網站 。（圖／索尼唱片提供）

▲A-Lin推出個人app及網站。（圖／索尼唱片提供）

為慶祝官網上線，A-Lin將送給廣大粉絲《雨後彩虹》、《隨心所遇》、《最佳男主角》、《有一種悲傷》的錄音室LIVE版。希望透過網路的傳播，讓歌迷看到及感受到，無論在小型舞台或錄音室，與樂手們專業卻輕鬆舒適、不同於電視及演唱會的演出實況。此外，近期將推出的A-Lin專屬APP將提供更全方位的A-Lin，包含她所喜愛的歌曲、影響她的人事物、工作時的趣聞、各種生活中的分享，甚至她自己的攝影作品，只有在專屬APP以及個人官方網站上才看得到。

A-Lin一直以來很想透過統一管道讓大家看到自己的訊息，並與歌迷分享錄音室現場演出、幕後花絮等特殊內容，她說：「我之前在網路上，看到很多歌迷朋友用他們的角度去拍攝舞台上的表演，這次就想從我的角度去拍攝，讓歌迷朋友可以欣賞更好的音樂品質，看到更好的影像，讓大家可在這個平台上舒服聽歌，開心交流。」

▲▼A-Lin推出個人app及網站 。（圖／索尼唱片提供）

▲A-Lin送給粉絲錄音室LIVE版的4首歌。（圖／索尼唱片提供）

農曆新年將到來，本週將飛往美國康乃狄克州的A-Lin，春節期間會在工作中度過。新的一年，A-Lin希望接下來的新專輯有更多自己的創作；她還想成為一位攝影師，原來她國小六年級參加畢業旅行，媽媽送她一台傻瓜相機，自此便與攝影結下不解之緣，「我從小就喜歡拍照，每次將底片交給照相館之後，我會很期待相片最後出來是什麼感覺，就跟做專輯一樣，等待是一件很美好的事。」A-Lin現在一直有用底片相機拍照，因底片拍出來很有故事感，雖暫時不會開攝影展，但會想把自己的攝影作品整理好，放在個人官網上跟大家分享。

▲▼A-Lin推出個人app及網站 。（圖／索尼唱片提供）

▲A-Lin熱愛拍照，想成為一名攝影師。（圖／索尼唱片提供）

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

推薦閱讀

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

alin

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蒂芬妮：30歲也還是少女時代　在台最難忘回憶「是和成員們一起」
  2. 王瞳民視尾牙辣翻！　黑緊身禮服「開到大腿根部」
  3. 《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」
  4. 《YG寶石盒》結果被罵爆！社長緊急宣布：推出第二組男團
  5. 媽涉貪汙遭羈押4年　曲婉婷曝「最新進度」：心痛！
  6. YG發聲明！狠切割「勝利夜店事件」　只回一句話⋯韓網怒了
  7. 胡瓜樂當人形立牌　過年豪灑紅包「肯定要破百」
  8. 直擊／蒂芬妮「講到少女時代」差點淚崩　吐心聲：她們是我的家人
  9. 狂！A-Lin有官網又要推專屬APP　加碼4驚喜送鐵粉
  10. 《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366