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納豆玩滅火器　合作社阿姨「全身粉」一脱口罩：兒子！

記者許逸群／台北報導

小時候做過什麼「瘋狂」的事？藝人納豆透露，小學時有次跟同學搬桌椅到地下室，結果一時無聊玩起乾粉滅火器，沒想到噴得整個室內狼狽不堪。不僅如此，最慘的是隔壁的合作社也遭殃，其中一位「全身粉末」的合作社阿姨拿下口罩，沒想到就是納豆的媽媽！

▲▼納豆。（圖／衛視中文台提供）

▲納豆曾貪玩滅火器，結果害媽媽遭殃。（圖／衛視中文台提供）

《瘋狂電視台瘋電影》演員納豆日前上衛視中文台《一袋女王》分享「瘋狂事蹟」。他透露曾願賭服輸在學校內玩滅火器，沒想到一噴不可收拾，嚇得他們趕緊跑回教室。20分鐘後，訓導主任立刻揪出納豆，「案發地點」的慘況不堪入目，不僅牆面與地板全是厚厚的粉末，隔壁合作社也遭殃。

納豆苦笑說，整個合作社的麵包、文具及作業本等通通都是厚厚一層粉，訓導主任把他抓到合作社阿姨面前，阿姨除了身上滿滿一層粉外，一頭捲髮裡也都滿滿粉末。看到兇手是納豆，只見阿姨無奈地拿下口罩說：「兒子怎麼是你啊！」原來納豆媽為了陪伴他就去當合作社阿姨，卻意外成了無辜的受害者。

▲▼納豆。（圖／衛視中文台提供）

▲大夥分享曾做過的「瘋狂事蹟」。（圖／衛視中文台提供）

另外，卓文萱在小時候為了踢水裝浪漫，與哥哥聯手讓家裡客廳積水5公分，被媽媽回到家爆氣呼巴掌；李明川則是小學時為了幫姊姊出氣，糾十個堂兄弟姊妹幫被性騷擾的姊姊討公道，被一旁的顏正國笑說：「小孩子把戲。」顏正國笑說，國中時為了跟敵對學校打架，可是叫了兩台遊覽車還不夠坐。

▲▼納豆。（圖／衛視中文台提供）

▲《瘋狂電視台瘋電影》上節目宣傳。（圖／衛視中文台提供）

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納豆, 一袋女王, 瘋狂電視台

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