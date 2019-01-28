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張洛偍《演員》名次起伏大　自我懷疑：不知道還要不要努力

記者李欣容／綜合報導

張洛偍近來參加演員品訓節目《演員的品格》，該節目已播到第六期，在第五期首次淘汰中有11人離開舞台，張洛偍則順利進行到下一輪比賽，他經歷名次起伏，也曾自我懷疑，但不放棄的性格讓主持人何灵讚賞不已。

▲▼張洛偍參加《演員的品格》 。（圖／周子娛樂提供）

▲張洛偍參加《演員的品格》。（圖／周子娛樂提供）

由於賽制規則的關係，張洛偍最初分班為D班，期間張洛偍努力從D班成績拼到全班前5名，但最終卻又因加試分數（投票規則）變成第25名。

面對這樣的狀況，主持人何灵忍不住心疼問他怎麼想，張洛偍說：「我一直都在努力，但是到現在會有些疑惑，不知道自己的努力是不是有用。」何灵則給他高度肯定：「一定要感謝自己的努力才能走到現在。」

▲▼張洛偍參加《演員的品格》 。（圖／周子娛樂提供）

▲張洛偍拚全力比賽，獲得好成績。（圖／周子娛樂提供）

從一開始依分班次序，張洛偍選擇被認為難以發揮的模仿小小兵，他抱著豁出去的心態，帶來無厘頭的表演也成功引起討論。之後的芭蕾舞考核、Pose battle等更是讓大家印象深刻，尤其是pose battle，他選擇了「大唐盛世」主題，正式演出時，除了劇情的安排，他更加入了自己13年來的舞蹈底子，受到讚賞。

▲▼張洛偍參加《演員的品格》 。（圖／周子娛樂提供）

▲張洛偍大唐盛世Pose battle視覺。（圖／周子娛樂提供）

提到投票規則帶來的影響，張洛偍傻笑說：「可能還很多人不認識我吧，所以沒有守護我。」但他不斷跟自己說，重要的是一路以來的堅持不放棄，「現在拿不到的票，會因為我的全力以赴，變成支援我的力量的！」

▲▼張洛偍參加《演員的品格》 。（圖／周子娛樂提供）

▲張洛偍《演員的品格》考核演出。（圖／周子娛樂提供）

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張洛偍, 演員的品格, 何灵

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