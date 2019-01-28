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YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體BIGBANG、WINNER、iKON之後，YG娛樂終於要推出新男團，日前透過選秀節目《YG寶石盒》從29人中選出最終7人，因為平均年紀只有15.8歲，將是YG推出過最幼齒的男團，而正式團名也在稍早公開了。

▲YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

▲YG史上最幼齒新男團平均只有15.8歲。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

由19歲崔玹碩、18歲金俊奎、17歲尹再赫、16歲房藝談、14歲渡邊溫斗（Haruto）與朴正宇，以及下個月才要滿14歲的蘇正煥共同組成，YG娛樂新生代男團平均年齡竟只有15.8歲，其中渡邊溫斗（Haruto）是YG旗下首位日籍藝人，也是繼BLACKPINK泰籍LISA後，第二位出道的外國練習生。

由於選秀節目名稱是《YG寶石盒》，英文名為《YG TREASURE BOX》，稍早官方正式公開了新男團團名，就叫做「TREASURE」，中文可解釋為寶物、很珍惜的人、很寶貝的事物等。

▲YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

▲YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

網友對新男團名褒貶不一，也開始對粉絲名稱與應援手燈十分好奇，「粉絲名難道要叫做BOX嗎」、「粉絲名可以取為Miner（採礦工），手燈就設計成鏟子，一種挖寶的概念，同時還可以拿來打老楊的頭」，至於出道日期則尚未公布。

不過TREASURE的選秀結果爭議頗大，實力最好的A組成員（節目共分4組）只有3位被選上（崔玹碩、金俊奎、房藝談），尹再赫與蘇正煥算是爆冷門黑馬，網友質疑兩人到底哪裡勝過其他練習生，而且團體定位也十分模糊，引發不少負面聲浪。

▼《YG寶石盒》最終決選表演的13名練習生。（影片來源：YouTube YG TREASURE BOX）

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關鍵字

YG, YG寶石盒, 房藝談, 金俊奎, 渡邊溫斗, HARUTO, 蘇正煥, 崔玹碩, 尹再赫, 朴正宇, 日韓風

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