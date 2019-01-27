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快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

記者洪文／綜合報導

Red Bull Music 3Style世界DJ大賽總決賽27日晚間在中正紀念堂舉辦，美國DJ J. Espinosa奪下冠軍，日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment奪下亞軍、季軍，來自台灣、頑童御用DJ Afro很可惜沒有獲獎，不過他在表演尾聲混合頑童神曲《辣台妹》全場嗨爆。

▲▼ Red Bull Music 3Style世界DJ大賽總決賽, dj afro 。（圖／記者周書羽攝）

▲DJ AfroRed Bull Music 3Style世界DJ大賽總決賽。（圖／記者周書羽攝）

台灣DJ Afro擔任知名饒舌團體頑童的御用DJ，不僅已連續兩年拿下Red Bull Music 3Style世界DJ大賽台灣冠軍，更曾連續兩年奪下DMC台灣區DJ大賽的個人賽冠軍，以俐落的唱盤技術聞名。本次以極為流暢的組曲完美相融他出神入化的刷碟技巧，獲得評審相當高的評價。評審Nina Les Vegas表示：「我們非常喜歡Afro，今晚事實上我們一共選出了兩位晉級獲勝者。」評審Craze也分享：「一開始認為Afro掌握主場優勢，觀眾肯定喜歡他，但Afro在演出做到的俐落高超唱盤技術，技巧俐落完美，絕對是我最喜歡的歷屆賽事表演之一。」

來自美國舊金山的DJ J. Espinosa，掌握完整嘻哈音樂文化的底子，短短幾年間就成為舊金山最熱門電台時段的混音DJ，同時也是NFL奧克蘭突擊者隊的官方御用DJ，擁有豐富的派對經驗，他的現場表演總是能讓觀眾熱血沸騰。

來自日本的DJ Fummy，擁有近十五年的DJ經歷，曾於2013年就已拿下日本DMC大賽的冠軍，是許多國內外DJ賽事的常勝軍，也是日本DJ界目前最被看好的新一代唱盤藝術家之一。Fummy本次以出神入化刷碟技術，以及展現自我特色的選曲，創造令人為之瘋狂的混音組曲，成功獲得評審青睞。

來自加拿大的DJ Trapment，DJing經歷超過十五年，早在2016年就得過加拿大Red Bull Music 3Style冠軍，於當年智利總決賽上表現相當搶眼並拿下該屆亞軍。Trapment本次以純熟的唱盤技巧，豐富的派對經驗，成功讓現場氣氛升到頂點。

Red Bull Music 3Style世界DJ大賽評選機制，最為重視全方位的DJ「三風格」表現：參賽DJ混音創意、展顯自我的音樂選曲，帶動現場派對氣氛的舞台魅力，以及囊括三種以上曲風、出人意表的混融展現，用音樂訴說高潮迭起的精采故事，得獎名單今晚9點揭曉。

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關鍵字

red Bull Music 3Style世界DJ大賽, AFRO, 頑童

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