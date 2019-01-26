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主持尾牙前一天愛犬過世！　熊熊崩潰哭腫眼…強撐笑臉拼場

記者陳芊秀／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）最近主持企業尾牙，憑著亮眼身材和流利口條，連3場受到熱烈迴響。不過她在熱鬧一夜過後，透露悲傷的消息，敬業的一面令人心疼。

▲熊熊主持尾牙前一天，相處11年的愛犬過世了。（圖／翻攝自臉書／熊熊） 

▲熊熊主持尾牙打扮亮眼，其實前一天愛犬過世，為此哭腫雙眼。（圖／翻攝自臉書／熊熊）

熊熊透露愛犬過世，「我養11年的哈嚕米離開了我」，為此崩潰痛哭，一邊哭一邊熬夜做尾牙活動的功課，早晨起床雙眼已經浮腫。她的姐姐特地煮蛋幫忙熱敷，接著又在化妝時冰敷消腫，主持過程中沒讓大家看出悲傷神情，「我想念哈嚕米，但我不哭了，我會認真工作、好好生活，謝謝妳出現在我的生命中。」

▲熊熊主持尾牙前一天，相處11年的愛犬過世了。（圖／翻攝自臉書／熊熊）

▲熊熊時常抱著愛犬哈嚕米自拍。（圖／翻攝自臉書／熊熊）

據悉，熊熊愛犬「哈嚕米」是一隻母的黑色巴哥犬，原本叫做「哈露米」。她時常在社群網站分享和愛犬生活的日常，抱著狗狗自拍已經是習慣，也很積極參與愛護動物的活動，如今陪伴11年的狗狗離世，內心受到打擊仍要完成工作，發文最後也以Hashtag強調，「生命無常，大家要好好珍惜。」

粉絲得知熊熊失去愛犬，又震驚又安慰「加油、不哭，牠成為天使，會很好的」、「生命無常真的要珍惜！相信哈嚕米在天上也會想妳的，加油。」

▲熊熊主持尾牙前一天，相處11年的愛犬過世了。（圖／翻攝自臉書／熊熊）

▲熊熊分享主持尾牙心情，沒想到前一晚經歷愛犬過世。（圖／翻攝自臉書／熊熊）

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