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小三女星搶走人夫15年！　升格「20匹馬主爽賺6億」抓魚放閃

▲榎本加奈子主演《音無可憐》人氣攀上高峰。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子1999年主演《音無可憐》人氣攀上高峰，現在38歲超凍齡。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

記者陳芊秀／綜合報導

還記得「音無可憐」榎本加奈子嗎？她過去演出日劇《戀愛Y世代》、《無家可歸的小孩》，驕縱千金的形象深植人心，人氣正旺之際，2004年爆出和職棒「大魔神」佐佐木主浩的不倫戀，還為對方未婚生子，最終逼退正宮結婚，同時閃退演藝圈，最近和老公放閃釣魚，意外被掀出豪奢生活。

▲榎本加奈子主演《音無可憐》人氣攀上高峰。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子2004年爆不倫戀，懷孕嫁佐佐木主浩。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

據日媒《m-on.press》報導，榎本加奈子在個人IG分享一連串釣魚照，和老公出海釣到2KG大鯛魚，被問起要把魚拿來做什麼料理，親切回網友「還在思考中。」現年38歲的她仍臉蛋凍齡，戴口罩的自拍照，和20年前演出電視劇的模樣幾乎沒有變化，夫妻倆難得公開曬恩愛。

事實上，榎本加奈子的婚姻宛若台灣八點檔，原本常在電視上演欺負女主角的惡女，戲外介入女星清水香織和職棒選手佐佐木主浩的婚姻，2005年懷孕導致對方離婚，隨後生下2名兒子。她2014年曾被丈夫和前夫的22歲長女指控，多年來禁止繼和生母連絡，還叫繼女去風化場所打工，令對方一度服藥尋短，掀起外界議論，對此丈夫表示女兒是單方面指控，內容有妄想成分。

▲榎本加奈子主演《音無可憐》人氣攀上高峰。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子婚後生下2個兒子，並開設湯咖哩餐廳。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子主演《音無可憐》人氣攀上高峰。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子和老公出海釣魚，大曬恩愛。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

榎本加奈子退出娛樂圈後，在仙台、北海道開湯咖哩餐廳，同時和老公還是20匹馬的馬主，因為賽馬表現好，賺進超越日幣20億（約台幣5.7億元）的獎金。她也經常出現在香港、英國賽馬場，貴婦穿搭令人印象深刻，由於日本娛樂圈最近凍齡女神人氣特別高，她也被看好重返螢光幕。

▲榎本加奈子主演《音無可憐》人氣攀上高峰。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）

▲榎本加奈子和老公是20匹馬的馬主，因此賺超日幣20億。（圖／翻攝自IG／榎本加奈子）


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