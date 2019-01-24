《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治

▲譚松韻媽媽跨年夜遭車撞，搶救20多天宣告不治。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的方淳意走紅，隨後演出網路劇《狐狸的夏天》人氣直升。她自從跨年夜曬出自拍照後，就再也沒有更新近況，令粉絲相當擔心，24日晚間經紀人發文透露，原來是媽媽在跨年夜發生車禍過世了。

據經紀人方小葉發文回應，譚松韻在跨年夜發出祝福貼文後，媽媽遭遇嚴重的車禍，當時媽媽和朋友聚會結束後走在路邊，一輛車開過來撞了3人，媽媽是3人中傷勢最重，當晚便做了開顱手術。譚松韻第一時間趕往醫院守護，病床旁喊著：「媽媽，只要妳能醒來我願意拿一切去換。」不過經過20多天的搶救，媽媽還是不幸離世，母女倆就此天人永隔。

▲譚松韻跨年夜曬自拍發文祝福，沒想到數小時後媽媽被車撞送醫。（圖／翻攝自微博／譚松韻）

方小葉和譚松韻合作10幾年，見到媽媽遺體時激動寫道，「我崩潰了！！無法接受，也不想接受這個事實！我更不知道作為女兒的她此刻正遭受著怎樣的痛苦，怎麽去面對和接受！」最後希望法律嚴懲肇事者，還死去的母親一個公道。

▲譚松韻經紀人代為發布媽媽死訊。（圖／翻攝自微博／方小葉）



【方小葉微博全文】

很多粉絲私信問我為什麽松韻最近消失了，自從跨年祝福的那條微博後再沒更博也沒了任何消息，都在為她擔心。很悲痛的告訴大家，在當天發微博後的幾個小時，松韻遇到了她生命中最殘忍最痛心的事情，當天晚上松韻的媽媽遭遇了嚴重的車禍。阿姨和朋友聚會後好好的走在路邊，一輛車開過來撞了三人，阿姨在三人中傷勢最重，當晚就緊急做了開顱手術，並轉移至ICU搶救。松韻第一時間趕回老家每時每刻守在醫院看護媽媽。當我去探望時，松韻在媽媽病床邊祈禱“媽媽，只要你能醒來我願意拿一切去換”，身邊所有人都在祈盼能出現奇跡，阿姨能有轉機。

可經過二十幾天的全力搶救，阿姨還是永遠的離開了，離開了她最疼愛最牽掛的唯一的女兒和親人，沒能睜一下眼，沒能給女兒留下一句話，就這樣走了。。。

在我和松韻合作的近十年間，阿姨一直將我當做女兒般疼愛，事發前的一個小時我們還在微信發著跨年祝福。今天當我看到阿姨遺體的那一刻，我崩潰了！！無法接受，也不想接受這個事實！我更不知道作為女兒的她此刻正遭受著怎樣的痛苦，怎麽去面對和接受！看著那個更加瘦小的她，不知道如何安慰，好心疼好心疼。多希望這是場噩夢！

親愛的阿姨 請您放心，我會好好照顧陪伴晶晶，您一路走好，相信法律會嚴懲肇事者，還您一個公道！珍惜生命！安全駕駛！希望這樣的悲劇不再發生！