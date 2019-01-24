83歲紀露霞開唱！　領軍林沖「台語長青樹團」悼念恩師

▲紀露霞、林沖、林秀珠、上官萍一起看展。（圖／華風文化提供）

記者盧薇淩／台北報導

以《安平追想曲》、《鑼聲若響》聞名歌壇的作曲家許石，60年前在寶島歌后紀露霞剛進歌壇時，邀請她到創辦的女王唱片灌錄唱片，可說是紀露霞的恩師及伯樂。今年是許石百歲冥誕，臺灣音樂館為其舉辦百歲特展，紀露霞特別與許石先生歌唱學生林沖、林秀珠一起看展，也將和劉福助、李靜美、高義泰、陳婉玲在4月27日晚間舉行「2019古早味台語歌曲演唱會~許石。歌謠百年」演唱會。

紀露霞和林沖、林秀珠一起看展，看到當年許石先生出版的歌本及唱片，紀露霞興奮地說，當年就是看這些歌本學唱歌，「許石除了作曲及採集歌謠外，他的歌也唱得很好，他有一位出名的學生劉福助歌聲跟他很像」，這次特地舉行演唱會，就是要一起見證百年歌謠的發展，演出已透過年代售票開賣。





▲紀露霞今年83歲，將舉行演唱會。（圖／華風文化提供）

今年83歲的寶島歌后紀露霞致力歌謠傳承，27日將在新北市空軍三重一村為新北市文化局的歌唱研習活動親自教唱，紀露霞選了《望春風》、《月夜愁》、《綠島小夜曲》及代表作《望你早歸》四首歌曲，她說：「四首歌都是大家熟悉也應該會唱的歌曲，我希望教大家如何運用感情及技巧來唱好這幾首歌，透過這樣的文化活動與知音朋友們一起研究4.50年代原汁原味的經典歌曲，同時鼓勵長輩走出家門，一起來唱歌，唱歌讓人年輕。」