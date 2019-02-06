教你「不自駕」也能在沖繩跟著BTS打卡　全中文網站只有這一篇！

文／B

日本沖繩從桃園機場出發搭飛機只要40分鐘就可抵達，是台灣人愛去的熱門旅行地點之一。但即使是A.R.M.Y也不太會第一時間想到，這裡一樣也有防彈少年團的足跡。不同於最多人去，資料非常好搜集的首爾、東京等大城市，沖繩的踩點資訊可說是少之又少。這裡就是全球中文網站中第一篇，教你怎麼不開車，搭乘大眾運輸工具也可以「GET同款」。

▲防彈少年團在沖繩拍攝2018年曆。（圖／翻攝自官方推特）

由於沖繩是狹長型的島嶼，從南到北開車也要3小時，自駕成了許多人到沖繩旅遊的首選。但如果是一人前往，多數都只能在那霸市區靠輕軌移動，讓踩點這件事也變得困難。雖然網路上可以找到防彈少年團當時在沖繩拍攝2018年曆的地點，但交通方式除了自駕外，網路上幾乎找不到任何中文資訊。

B在沒有計畫的情況下，搶到了只要2000元左右的便宜沖繩機票，當時心中想說「不然就去年曆拍攝的地方看看好了」，卻在行程安排上遇到極大的困難。首先，由於是個人前往考量租車金額較高，且對於開車技術並沒有太大自信，自駕並不在我的選擇之內。而一度考慮租機車前往，最後也因來不及到監理所申請日文機車駕照而作罷。

▲沖繩的「守護神」石獅子。（圖／B提供）

不過實際登上旅程後，反而慶幸沒有選擇騎機車的決定。因為在我前往的那一天，整天都是下雨的天氣，綿綿細雨和滂沱大雨輪著下，相較之下，最後選擇的搭公車（巴士）反而是最輕鬆的方法。

防彈少年團是在沖繩拍攝2018年曆照片，拍攝地點包括美國村、金武町、殘波霞，都集中在沖繩中部一帶。考量到美國村是知名景點，未來一定有機會再度前往，金武町則是不開車完全不可能到得了，只能依靠大眾運輸工具和雙腳的B，選擇踩點的地方是位於「讀谷」附近的殘波岬。

▲防彈少年團就坐在這面牆上拍照。（圖／B提供）

雖然是相對簡單，但殘波岬絕不是好到的地方。最簡單的方式，就是在沖繩那霸市區的旭橋巴士總站，搭乘「皇家殘波岬飯店」的交通車。單趟是日幣1400元，不是住客也可以搭乘，重點就是使用者付費。交通車會直接送你到飯店門口，這也是當時防彈少年團的下榻飯店，柾國COVER的單曲《2U》，封面就是在這間飯店房間內的陽台，由V為他拍攝的。

▲防彈少年團在沖繩拍攝2018年曆時所下榻的「皇家殘波岬飯店」。（圖／B提供）

拍攝地殘波岬公園、殘波岬燈塔就在飯店後方，步行約10分鐘左右就可以到達。但交通車班次不多，如果時間不能配合，就得另外搭公車前往。B就是看錯接駁車時間，最後是選擇了困難度更高的公車，但正好可以讓大家作為參考。

▲柾國這張照片就是在飯店陽台，由V所拍攝。（圖／翻攝自官方推特）

搭乘地點一樣是那霸市區的旭橋巴士總站，搭乘28號或29號公車到讀谷巴士總站，而經過B和巴士站務人員確認，網路上有人說28號公車可以到殘波岬公園是錯誤的資訊。從旭橋巴士總站到讀谷巴士總站，車資一趟是1080元。

乍看比接駁車便宜不少，BUT！人生就是這一個BUT！從讀谷巴士總站到作為地標定位的「皇家殘波岬飯店」，步行需要40分鐘。由於當天下午，B本來打算搭乘計程車，但⋯⋯其實讀谷已經是沖繩非常鄉下的地方，在路邊站了10分鐘都不見計程車經過，自己又沒有勇氣伸手攔便車，最後就決定打起傘，用走的去吧。

▲V拍攝的步道，就在飯店後方的殘波岬公園。（圖／翻攝自官方推特）

幸好沒有高照的艷陽，雨勢也並不大，一邊聽著音樂，跟著google地圖，這40分鐘還算是舒適的邊散步邊到了目的地。飯店人員指引了一條小徑，沿著走過去，就到了V拍攝個人照的地方。B立刻架起腳架，拍了好幾張「GET同款照」，當然是場景同款了，顏值什麼的，當然是比不上我們的「世一美」了。

而步道的旁邊的「潮吹穴」，就是V和SUGA拍攝眺望燈塔照的地方，只可能當天不是好天氣，加上是接近傍晚的時刻，拍不出他們陽光普照的感覺。但想著「哇！我們到了一樣的地方！」也已經是足夠幸福。

▲殘波岬公園拍攝同款照。（圖／B提供）

一旁有個小雕堡，就是防彈少年團七人坐在上面拍攝團體照的地方，不過實際到訪才知道，其實圍牆滿高的，後面就是斷崖，不小心摔下去可能會看不到明天的太陽，最後只好放棄爬上去的念頭。不過也是這時候才知道，我們看到的漂亮照片，其實都是在有一定危險的程度下拍攝的啊。

▲V和SUGA站在殘波岬公園的「潮吹穴」，眺望殘波岬燈塔。（圖／翻攝自官方推特）

結束這趟殘波岬踩點行後，天色已晚，飯店接駁車的末班車也已經駛離。幸好飯店內有來自台灣的實習生，熱心地替B叫了計程車到讀谷巴士總站，車資是800元，返回那霸市區的巴士一樣是1080元，一來一往其實和搭乘飯店接駁車也是一樣的價錢了。不過單趟交通時間就要1個多小時，如果不是像B一樣待在沖繩的時間有限，建議還是可以在讀谷住一晚，除了可以更好好享受美景，也可以到知名的殘波海邊，享受沖繩的海島風情。

▲後方就是V和SUGA靠過的欄杆。（圖／B提供）