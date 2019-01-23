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《傾城時光》金瀚爆熱戀！摟長髮正妹進酒店　對象是「黃子韜愛將」

記者李湘文／綜合報導

大陸男星金瀚2018年以《你和我的傾城時光》爆紅，在劇中飾演穩重又帥氣的總裁，跟趙麗穎上演職場戀情，狂吸不少女性粉絲。不過，他最近突然被爆戀愛中，跟小1歲的女演員曹曦月共同進入酒店，還親近地摟著對方，引爆網友熱議。

▲金瀚、曹曦月爆熱戀。（圖／翻攝自微博／金瀚Kim、曹曦月）

▲金瀚、曹曦月爆熱戀。（圖／翻攝自微博／金瀚Kim、曹曦月）

大陸狗仔爆出金瀚戀愛消息，聲稱他跟一群朋友唱歌到天亮，出來的時候摟著一位穿紅色羽絨外套的長髮正妹，似乎是心疼對方不舒服，讓人靠在自己懷裡，送上車後陪同回到酒店。他原本還想一路陪女方進酒店，但後來疑似被助理勸離，自己先行回去。

▲金瀚、曹曦月爆熱戀。（圖／翻攝自微博）

▲金瀚、曹曦月被大陸狗仔目擊在酒店前摟抱。（圖／翻攝自微博）

該名長髮正妹的身分隨後被挖出，原來是24歲的女演員曹曦月，目前隸屬於黃子韜設立的龍韜娛樂。她先前跟黃子韜參加同一場跨年晚會，因為正好站在老闆和吳亦凡中間，慫恿了一句「牽手啊」，促使原本有心結的2人擁抱和解，意外成為話題，也跟著受到關注。

▲金瀚、曹曦月爆熱戀。（圖／翻攝自豆瓣）

▲曹曦月是黃子韜旗下藝人，先前因為慫恿對方跟吳亦凡牽手，意外成為關注焦點。（圖／翻攝自豆瓣）

據悉，金瀚跟曹曦月曾合作過《楚喬傳》，很早就已經認識。不過，金瀚方面的工作人員聽說緋聞之後，否認雙方正在戀愛，「目前是單身狀態。」

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金瀚, 你和我的傾城時光, 曹曦月

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