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男生為什麼要「傲嬌」？　傑尼斯偶像演完3部少女漫畫後解答

記者蕭采薇／綜合報導

 「傲嬌系霸君」電影再一部！日片《我的傲嬌男友》由傑尼斯偶像團體「King & Prince」當家王牌平野紫耀擔綱演出，他化身「雙面傲嬌男」，一方面對心儀的女主角展現霸道傲氣，但轉過頭後卻又情不自禁地大呼好愛好愛她。平野必須不斷在霸道與淘氣的形象當中轉換，讓他直呼「雙面人難為」。

▲▼《我的傲嬌男友》由平野紫耀與櫻井日奈子主演，磯村勇斗與玉城蒂娜在片中飾演櫻井日奈子的青梅竹馬好友（圖／采昌提供）

▲《我的傲嬌男友》由平野紫耀與櫻井日奈子主演。（圖／采昌提供）

這回平野紫耀配對有「岡山奇蹟美少女」之稱的櫻井日奈子，兩人大談互相喜歡，卻無法坦率說出自己心意的糾結愛戀。平野紫耀接連演出《流星花園C5》、《honey》等漫改作品之後，最大的收穫竟是改變自己對少女漫畫的想像：「我一直以為少女漫畫就是無止無盡地壁咚與親吻，非常浪漫的那種風格，結果讀完之後，發現少女漫畫還頗有人情味的呢！」

▲▼《我的傲嬌男友》由平野紫耀與櫻井日奈子主演，磯村勇斗與玉城蒂娜在片中飾演櫻井日奈子的青梅竹馬好友（圖／采昌提供）

▲磯村勇斗（左）與玉城蒂娜（右）在片中飾演櫻井日奈子（中）的青梅竹馬好友（圖／采昌提供）

《我的傲嬌男友》改編自漫畫家星森雪最，她在LINE漫畫中引發話題。有別於其他典型愛情電影的不同之處，就在於以喜劇方式描繪明明深愛彼此，卻又因為太過喜愛而無法傾訴愛意，反而讓男女主角愈發彆扭的戀愛揪結之心。

▲▼《我的傲嬌男友》由平野紫耀與櫻井日奈子主演，磯村勇斗與玉城蒂娜在片中飾演櫻井日奈子的青梅竹馬好友（圖／采昌提供）

▲《我的傲嬌男友櫻井日奈子有「岡山奇蹟美少女」之稱。（圖／采昌提供）

面對角色對心儀對象的「雙面人」態度，平野紫耀分析：「凜的霸道態度，其實也是為了隱藏害羞的情緒。霸道與淘氣，要如何分別詮釋，成為我這次最辛苦的部分。」而在片中被平野又「罵」又「撩」又「調教」的櫻井日奈子，也大讚平野私下實在是個大好人：「平野私下不會說負面的話，是很樂觀的人，比自己更重視周遭，總是體貼地炒熱氣氛，讓現場充滿笑聲！」《我的傲嬌男友》將在2月14日情人節當天於台灣上映。

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我的傲嬌男友, 平野紫耀, 櫻井日奈子

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