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不是你臉盲是真的長太像！連韓國人也常認錯的雙胞演員

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

今天要來一篇讓人看了頭很暈的文章！相信不少人跟我一樣，看了很多韓劇以後，對某些演員感到很熟悉、卻又很陌生？或是覺得某些團的誰跟誰很像，看到臉可能知道是誰，可是不一定知道他們的名字？有一些在很多戲都會軋一腳的演員，也都不知道叫什麼名字等等。今天就讓我們一起來解開這些人的身世之謎（？），喔不是～讓我們來搞清楚他們誰是誰吧！！

▲金炳哲、趙宇振長得很像的南韓藝人。（圖／翻攝自KBS）

▲金炳哲、趙宇振常常被搞混。（圖／翻攝自KBS）

這兩人你們知道名字嗎？我必須說我完全不知道本名，左邊的是金炳哲，右邊的是趙宇振，誰是《天空之城》的車教授？誰是《鬼怪》裡的秘書，你們認出來了嗎？左邊就是搞笑的車教授，右邊就是金秘書～重點是兩人還一起都有演《陽光先生》...阿哈哈哈哈～整個搞得很混亂好嗎～？

出生的秘密！盤點傻傻分不清撞臉韓星(圖／取自NAVER、DAUM CAFE)▲B1A4的孔燦，演員顯祐長得很像的南韓藝人。（圖／翻攝自KBS）

▲猜猜哪個是孔燦？哪個是顯祐？（圖／翻攝自韓網、KBS）

上面是B1A4的孔燦，演員顯祐，看得出誰是誰嗎？右邊應該是...顯祐吧～哈哈～因為我對演員比較熟，感覺右邊的臉稍微又更熟悉一點，長這麼像可以嗎！

另外兩個大美女都是別人的老婆了，演員趙胤熙跟閔孝琳，這兩個你們有覺得像嗎？這是李東健的老婆趙胤熙。

▲李東健的老婆趙胤熙。（圖／翻攝自趙胤熙臉書）

（圖／翻攝自趙胤熙臉書）

這是太陽的老婆閔孝琳

▲閔孝琳。（圖／翻攝自閔孝琳Instagram）

（圖／翻攝自閔孝琳Instagram）

我是覺得他們倆韻味非常像，但是沒有到真的長得無敵像那種，只是一直都感覺很神似，也有很多韓國人都這麼說。不知道你們有沒有這樣覺得～

最近真的演好多戲的李伊利雅跟去年宣布引退的李泰林，李伊利雅最近演了《皇后的品格》、《三流之路》、《漢摩拉比小姐》，如果你們看了《皇后的品格》很討厭她的話，請回去看一下《漢摩拉比小姐》，會馬上改觀XD

▲《皇后的品格》李伊利雅。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《皇后的品格》李伊利雅。（圖／愛奇藝台灣站提供）

李泰林之前跟演員金藝媛有爆發不好的事件，雖然後來證明是藝媛先說半語而引發這起事件，但對她形象已經大大受損，後來因為懷孕預計要結婚而宣布引退。

▲李泰林出道11年來擁有多部經典作品。（圖／翻攝自李泰林IG）

▲李泰林去年宣布引退。（圖／翻攝自李泰林IG）

再來是演員金亨默與李凡秀，李凡秀比較有名，先介紹他好了，他演電影比較多，他的韓劇我比較有印象的是跟潤娥演一對的《總理與我》，因為這組合實在太神奇，所以印象非常深刻XD後來在韓綜《超人回來了》小孩又滿可愛，就也都有看。

▲李凡秀。（圖／CFP）

▲李凡秀有演出韓綜《超人回來了》。（圖／CFP）

金亨默是音樂劇演員，比較常在戲劇中出現，最近韓劇《Player》、《Sketch》、《Return》這些他都有演，最近的電影《分秒幣爭》也有演出，大家應該不陌生。

▲南韓演員金亨默。（圖／翻攝自Management Air）

▲南韓演員金亨默。（圖／翻攝自Management Air）

我覺得接下來這一組就真的很像XDDD

▲南韓長很像藝人金吝勸（深色衣）與安世河。（圖／CFP）

▲南韓長很像藝人金吝勸（深色衣）與安世河。（圖／CFP）

有看過《原來是美男》的，一定對於這位飾演經紀人的演員超有印象，他本名叫金吝勸，最近的電視劇作品有《她愛上了我的謊》、《犯罪心理》，近年其實都去拍電影了，很多人將他跟「安世河」搞混，安世河演的電視劇作品可就多了，最近在《Voice2》飾演代號螳螂的詐欺犯，《雲畫的月光》、《王在相愛》、《龍八夷》等都有他的身影。

我PO的這些人，你們都認得誰是誰了嗎？如果有覺得誰跟誰很像的，也歡迎一起討論啦～同場加映我以前寫的，台灣藝人與韓國藝人的比較篇，文章有點久了，但是他們還是長那樣啊！也可以看一下啦 XDD

▼金炳哲上節目談到常被認錯的困擾。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

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太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

韓劇, 金炳哲, 趙宇振, 孔燦, 趙胤熙, 閔孝琳, 李伊利雅, 李泰林, 李凡秀, 金亨默, 金吝勸, 安世河, 日韓風

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