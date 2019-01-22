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豆花妹見AKB姐妹團嘆：膠原蛋白！　「早知穿蓬蓬裙來拚」

記者盧薇淩／台北報導

本土唱片公司大廠「喜歡音樂」21日席開20桌舉辦尾牙，喜歡之友戴佩妮、王彩樺、張秀卿、豆花妹蔡黃汝、吳申梅、四分衛主唱阿山、陳建寧都到場同樂，豆花妹一到尾牙現場，看到AKB48 Team TP就驚呼現場充滿青春氣息跟膠原蛋白，讓身為姐姐的她直喊：「早知道就穿蓬蓬裙來跟這些萌妹子車拚！」

▲▼喜歡音樂尾牙，戴佩妮、豆花妹、陳子鴻、 。（圖／喜歡音樂）

▲喜歡音樂尾牙，戴佩妮、豆花妹、陳子鴻。（圖／喜歡音樂）

陳子鴻更對台下的戴佩妮感性喊話：「感謝大師姐，當初有戴佩妮才會有喜歡音樂這間公司，也感謝佩妮的相挺，只要一通電話就來了！」戴佩妮親自來會見台上的師弟妹表演，也隨著台上的表演搖動身體，讓師弟妹們都十分緊張，深怕表現不好上台前都深呼吸一口氣。

 揮別2018年，陳子鴻提到目前喜歡音樂所有藝人加起來有80位以上，而大前輩天后「二姐」江蕙雖沒有到場，但二姐特地拿了一筆六位數的加菜金給子鴻老師，二姐暖心地主動說要給同事們吃好料，但也讓其他藝人與同事直呼太可惜了，想親眼看到「傳說」中的二姐本尊，子鴻老師則笑著回應：「連我要見她都很難，哪輪得到你們！」惹得眾人笑開懷。

▲▼喜歡音樂尾牙，戴佩妮、豆花妹、陳子鴻、 。（圖／喜歡音樂）

▲AKB48 Team TP現場熱力唱跳 。（圖／喜歡音樂）
 
陳子鴻尾牙上改拿起麥克風、刷著吉他化身帥氣Rocker飆唱，以《硬要」主唱身分上台熱唱，王彩樺幽默笑說：「老師帶我下海！你叫硬要！我聽得是不要不要的。」王彩樺跟好友張秀卿在台上歡樂鬥嘴，還帶來神曲《保庇》為全場加持，有趣的是，面臨現場AKB48 Team TP少女們及喜歡音樂男團女團的練習生們環繞，她們打趣說「兩個加起來超過100歲」，張秀卿更不甘示弱High唱《辣妹駕到》加上即興的機械舞，現場氣氛瞬間嗨翻。

▲▼喜歡音樂尾牙，戴佩妮、豆花妹、陳子鴻、 。（圖／喜歡音樂）

▲陳子鴻擔任主唱演出。（圖／喜歡音樂）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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喜歡音樂, 豆花妹, 陳子鴻, 戴佩妮

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