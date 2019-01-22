《創造101》第2季來了！3檔節目全推男團　「改新名字」網傻眼：好土

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目接連登場，繼《以團之名》、《青春有你》之後，《創造101》第2季也正式官宣、準備開跑啦！第一季原本只招收女練習生，第二季則改成男生競爭，並且把節目名稱換成「創造營2019」，跟女生版本作出區隔。

▲《創造101》第二季開跑，先前已宣布由迪麗熱巴當發起人。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻創造101）

騰訊視頻在22日正式啟用《創造營2019》官方微博，並宣布節目開跑：「拼搏向上，意氣風發，一顆赤子之心，一路乘風破浪。創造營2019，入營！coming soon！」從《創造101》出身、現擔任「火箭少女101」隊長的Yamy也在微博PO出消息，大力幫忙宣傳「未來的師弟」。

▲《創造101》第2季改名《創造營2019》。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻創造101）

《創造營2019》正式官宣後，不少網友吐槽新名字「好low啊」、「不覺得不順嘴嗎」、「這名字好土」、「好像去當兵一樣」、「還可以再隨便一點嗎」。不過，網路上流出消息，相傳已出道的「X玖少年團」、「十二星宿風之少年」都會派人參加，因此仍讓不少網友感到期待。

▲網友吐槽《創造營2019》。（圖／翻攝自微博）

大陸選秀風潮正熱，2019年新節目爭相推出，但無巧不巧都以男團為目標，包括17日播出的《以團之名》、21日播出的《青春有你》，各自都號召了100名左右的男練習生。因為節目太多、跟前一季播出時間相近，參賽選手普遍訓練時間不長、表現不出色，導致剛開播的2檔節目評價都不如預期，《創造營2019》是否會出現實力較強的練習生，成為觀眾的注目焦點。