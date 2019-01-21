《青春有你》延3天首播！　張藝興、李榮浩「耳朵打馬賽克」一轉頭糊了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》21日首播，比原定日期延遲3天才播出，引起外界諸多揣測。如今節目終於開播，包括擔任製作人的張藝興、導師李榮浩的耳朵都被打上馬賽克，疑似是受到廣電新限令「男藝人禁止戴耳釘」的影響。

▲《青春有你》延遲3天首播，張藝興耳朵全程被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

《青春有你》是《偶像練習生》的第二季，換上新名字再出發，加上請到天后蔡依林當導師，開播前就受到觀眾期待。不過節目上架前緊急喊卡，順利播出後，張藝興只要出現特寫，耳朵部位便有高糊一圈馬賽克，耳釘被完全遮蓋，不過部分鏡頭耳釘又出現。

▲張藝興部分鏡頭耳釘仍出現。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲李榮浩節目花絮照仍戴耳釘，節目首播第一集，耳釘被P掉了。（圖／翻攝自微博）



▲張藝興、李榮浩同框時上馬賽克，耳朵各自被糊一圈。（圖／翻攝自微博）



網友推測《青春有你》是因為後製P耳釘才延遲播出，「各台自身自查，求生慾好強」、「看來延播真的只是為了P耳釘了。」也有人感嘆「戴個耳釘怎麼了」、「那麼漂亮的耳釘不能看真是可惜了。」此外，也有網友發現節目LOGO下方「IDOL PRODUCER」也消失了，眾人擔憂未來節目賽制也會有變化。

▲《青春有你》原本有英文字樣「IDOL PRODUCER」。（圖／翻攝自微博）

▲《青春有你》LOGO畫面英文字也消失了。（圖／翻攝自台灣愛奇藝）