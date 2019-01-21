還原北海道車禍始末　曾志偉無藥可救：人生最接近死亡

記者洪文／台北報導

藝人曾志偉北海道車禍至今1個月，21日與女兒曾寶儀現身台北101商場，為好友粵式餐廳「十二粵」開幕站台。他肋骨斷裂仍在復原中，回想當時車禍仍有陰影，「撞車是非常好的啟發，人生從來沒這麼接近死亡，我約了很多朋友吃飯，這頓飯代表你沒有去殯儀館看我。」

▲曾志偉北海道車禍至今1個月，忍病痛為好友餐廳開幕站台。（圖／記者李毓康攝）



曾志偉透露，當時看見對面車子開來，而且還開在馬路中間，「說時遲那時快，想到要避開的時候，人家車子已經到了，我的車頭扭到那邊去，結果很像碰碰車一樣，完全撞得正著，天昏地暗，天旋地轉眼睛一睜開只有白雪、玻璃，很像拍電影一樣，安全氣囊已經爆掉了。」

車禍之後，曾志偉立刻送到日本醫院做全身檢查，醫生當天看完報告說沒事，他也以為沒有很嚴重，回家洗澡之後才發現胸骨很痛，不該有傷的地方也有傷痕。隔天醫院打了10幾通電話，後來他透過翻譯才知道原來是報告診斷錯誤，從裡面看沒有肋骨沒有裂開，但是從外面一看裂開了。

▲回想曾志偉北海道車禍，曾寶儀當時很擔心。（圖／記者李毓康攝）



曾志偉被醫生告知1個月才能復原，而且除了止痛藥，沒有其他藥品可以幫助復原，醫生唯一交代的只有「休息」，讓傷口慢慢復原。他笑著形容「無藥可救」，「打噴嚏就像是骨頭裂開一樣，寧願熱死，也不要冷到打噴嚏，就連坐下來、彎腰都會痛。」但他認為痛才知道不要亂動，所以都忍著不吃止痛藥。

還沒等傷勢完全復原，曾志偉1月初便為監製電影《聖人大盜》來台拍戲。他笑說：「來台灣拍戲就可以推託香港好友邀約，多了休息的機會。」他笑說，跑來十二粵試菜也是休息，「骨頭需要癒合，需要膠原蛋白，其實我們香港人很注重湯，這是調理身體，喝湯就像是喝水很習慣了。」