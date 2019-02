分手是靈感的催化劑！　「前任們」永存在這些人的歌裡

記者歐昭妏/綜合報導

傷心難過、覺得被世界拋棄的時候,我們總是會戴上耳機開始播放起能引起共鳴的音樂,隨著歌者的聲音、聽著曲中的歌詞,彷彿自己就是當中的主角,要有多悲慘就有多悲慘。

多數歌詞裡的人、事、物是著實存在的,其中不乏歌手對感情回憶做的紀念,於是與前任們的相處過程、分手原因就被這樣搬上了檯面,以下就為您盤點幾位非常喜歡/曾經把前任寫進歌裡的歌手們:

泰勒絲(Taylor Swift)

講到把前任寫進歌裡,就無法不提到當中的佼佼者-泰勒絲,她一出道就在歌壇有了一點地位,再加上活潑的個性,在美國娛樂圈非常吃得開,還與多位知名男演員、男歌手有過一段段的交往史。

▲泰勒絲生性活潑,交友廣闊。(圖/翻攝自Instagram/taylorswift)

泰勒絲在娛樂圈的前任們,用十隻手指頭數已經快不夠用了,包括喬強納斯(Joe Jonas)、泰勒洛特纳(Taylor Lautner)、約翰梅爾(John Mayer)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)…等等,每一段感情的句點都讓她有許多靈感寫出好歌,像是《Forever and Always》、《Back To December》、《Dear John》、《We Are Never Ever Getting Back Together》…等等,這些歌曲也算是撫慰眾多少女們曾經破碎的心靈(?)。

不過,現在泰勒絲已經與英國男演員喬歐文(Joe Awlyn)穩定交往兩年多,這樣的情況跌破滿多粉絲眼鏡的,看來我們的小天后有想定下來的念頭囉!

▲泰勒絲已與英國男演員喬歐文穩交往兩年多。(圖/達志影像/美聯社)

小賈斯汀(Justin Bieber)

雖然小賈現在已經成為人夫,不過還是有許多粉絲覺得可惜,因為新娘不是賽琳娜(Selena Gomez)。這兩位分分合合的歷史,如果有資方想要拍成八點檔應該是沒有問題的,不可否認的是,他們都深刻參與在彼此的人生之中,也是促使對方成長的重要因素;對於這位心目中特別的存在,小賈當然得把她存在歌裡,或許也能順便一次次追回女生。

▲小賈和賽琳娜分合多次。(圖/達志影像/美聯社、CFP)

小賈在2013年作的《Nothing Like Us》,就是在告訴當時已經成為前任的女生,自己多難以忘懷一起的回憶,而且心中只容得下有女生一個人;2016年的時候,網路上突然流出他未公開的創作-《Stay With Me Forever》,據說這首歌也是他在2013年為賽琳娜作的歌曲,當中的「和我在一起」、「和我躺在一起」在曲中出現了無數次;想必這些歌曲女生聽到了、也接受了,因為他們之後又復合了幾次。

可是緣分不是你要了,老天就會給你。小賈目前似乎已經沒有可能回到那位特別的女生身旁,因為他已經牽起了另一位許下終身的女生了。

▲小賈已經牽起了另一位許下終身的女生。(圖/翻攝自Instagram/Justin Bieber)

蘇打綠

蘇打綠的歌曲陪伴著許多人度過學生時代,因為多了一種純粹的情感,而這些歌幾乎都是由主唱吳青峰作詞。

出道至今,青峰甚少提到自己的感情世界,《左邊》是少數跟大家表明就是寫給前女友的作品;雖然當時已經分手,但MV的女主角還是找來女方演出,兩人在裡面的難分難捨、歌詞中的「曾經給你太多,傷心過,過後總會寬闊」更道盡對彼此分開後的思念、給自己的一些安慰。

王力宏

情歌歌王王力宏的唱作能力也是數一數二,「有才華」總是會吸引許多女生的注目,但在他的心中或許只有一兩個是永久的存在。尤其是大學那段與學姐的五年感情,在熱戀期他就作了《Last Night》、《在每一秒裡都想見到你》...等歌曲表濃烈愛意;之後分手更有了《Dream Again》、《永遠的第一天》,他跟失戀的平凡人一樣,多希望逝去的愛情回來。

▲王力宏與大學學姐有過五年感情。(圖/翻攝自Instagram/jl.leilei)

不過,王力宏最後還是跟學姐分開了,而且在收到女生要結婚的消息後,便作了《Forever Love》當結婚禮物送出,但裡面的歌詞,很難讓新郎想像裡面的主角是自己,也很難不大吃醋啊!

歌手們用自己的故事撫慰聽者破碎的心靈,也讓普羅大眾瞭解到明星也是有平凡人的煩惱,不是只有我們有悲慘的經歷!(話是這樣說的?)

