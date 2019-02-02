分手是靈感的催化劑！　「前任們」永存在這些人的歌裡

記者歐昭妏／綜合報導

傷心難過、覺得被世界拋棄的時候，我們總是會戴上耳機開始播放起能引起共鳴的音樂，隨著歌者的聲音、聽著曲中的歌詞，彷彿自己就是當中的主角，要有多悲慘就有多悲慘。

多數歌詞裡的人、事、物是著實存在的，其中不乏歌手對感情回憶做的紀念，於是與前任們的相處過程、分手原因就被這樣搬上了檯面，以下就為您盤點幾位非常喜歡／曾經把前任寫進歌裡的歌手們：

泰勒絲（Taylor Swift）

講到把前任寫進歌裡，就無法不提到當中的佼佼者－泰勒絲，她一出道就在歌壇有了一點地位，再加上活潑的個性，在美國娛樂圈非常吃得開，還與多位知名男演員、男歌手有過一段段的交往史。

▲泰勒絲生性活潑，交友廣闊。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）

泰勒絲在娛樂圈的前任們，用十隻手指頭數已經快不夠用了，包括喬強納斯（Joe Jonas）、泰勒洛特纳（Taylor Lautner）、約翰梅爾（John Mayer）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）…等等，每一段感情的句點都讓她有許多靈感寫出好歌，像是《Forever and Always》、《Back To December》、《Dear John》、《We Are Never Ever Getting Back Together》…等等，這些歌曲也算是撫慰眾多少女們曾經破碎的心靈（？）。

不過，現在泰勒絲已經與英國男演員喬歐文（Joe Awlyn）穩定交往兩年多，這樣的情況跌破滿多粉絲眼鏡的，看來我們的小天后有想定下來的念頭囉！

▲泰勒絲已與英國男演員喬歐文穩交往兩年多。（圖／達志影像／美聯社）

小賈斯汀（Justin Bieber）

雖然小賈現在已經成為人夫，不過還是有許多粉絲覺得可惜，因為新娘不是賽琳娜（Selena Gomez）。這兩位分分合合的歷史，如果有資方想要拍成八點檔應該是沒有問題的，不可否認的是，他們都深刻參與在彼此的人生之中，也是促使對方成長的重要因素；對於這位心目中特別的存在，小賈當然得把她存在歌裡，或許也能順便一次次追回女生。

▲小賈和賽琳娜分合多次。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

小賈在2013年作的《Nothing Like Us》，就是在告訴當時已經成為前任的女生，自己多難以忘懷一起的回憶，而且心中只容得下有女生一個人；2016年的時候，網路上突然流出他未公開的創作－《Stay With Me Forever》，據說這首歌也是他在2013年為賽琳娜作的歌曲，當中的「和我在一起」、「和我躺在一起」在曲中出現了無數次；想必這些歌曲女生聽到了、也接受了，因為他們之後又復合了幾次。

可是緣分不是你要了，老天就會給你。小賈目前似乎已經沒有可能回到那位特別的女生身旁，因為他已經牽起了另一位許下終身的女生了。

▲小賈已經牽起了另一位許下終身的女生。（圖／翻攝自Instagram／Justin Bieber）

蘇打綠

蘇打綠的歌曲陪伴著許多人度過學生時代，因為多了一種純粹的情感，而這些歌幾乎都是由主唱吳青峰作詞。

出道至今，青峰甚少提到自己的感情世界，《左邊》是少數跟大家表明就是寫給前女友的作品；雖然當時已經分手，但MV的女主角還是找來女方演出，兩人在裡面的難分難捨、歌詞中的「曾經給你太多，傷心過，過後總會寬闊」更道盡對彼此分開後的思念、給自己的一些安慰。

王力宏

情歌歌王王力宏的唱作能力也是數一數二，「有才華」總是會吸引許多女生的注目，但在他的心中或許只有一兩個是永久的存在。尤其是大學那段與學姐的五年感情，在熱戀期他就作了《Last Night》、《在每一秒裡都想見到你》...等歌曲表濃烈愛意；之後分手更有了《Dream Again》、《永遠的第一天》，他跟失戀的平凡人一樣，多希望逝去的愛情回來。

▲王力宏與大學學姐有過五年感情。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

不過，王力宏最後還是跟學姐分開了，而且在收到女生要結婚的消息後，便作了《Forever Love》當結婚禮物送出，但裡面的歌詞，很難讓新郎想像裡面的主角是自己，也很難不大吃醋啊！

歌手們用自己的故事撫慰聽者破碎的心靈，也讓普羅大眾瞭解到明星也是有平凡人的煩惱，不是只有我們有悲慘的經歷！（話是這樣說的？）

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