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炎亞綸首部燒腦懸疑劇！　搭檔「大陸第一美女」組高顏值CP

記者許皓婷／綜合報導

還記得經典電視劇《情深深雨濛濛》嗎？由趙薇、林心如、蘇有朋以及古巨基主演，2001年播出時紅極一時，掀起不小的旋風。《ETtoday星光雲》也特地為您盤點出2019將會播出的4部民國傳奇劇，不但有炎亞綸主演的燒腦懸疑劇，還有楊冪、霍建華大咖搭檔的勵志劇。

1.《外八行》

大陸女星秦嵐演出《延禧攻略》「富察皇后」大受歡迎，近期又有新劇《外八行》即將播出，和歐豪、譚松韻搭檔主演，這次她更搖身一變成為「蘭花門」的青樓花魁，該劇故事以民初為背景，360行以外的八種行業，分別是「盜門、蠱門、機關門、千門、蘭花門、神調門、紅手絹及索命門」，各有不同的代表人物。

劇情講述男主角原本只是個普通大學生「華民初」，因一場意外捲入江湖中外八行勢力間的爭鬥，在不斷追求真相、挖掘外八行秘密的過程中，華民初也越來越接近自己身世的真相，最後奮力抗爭完成在亂世中救國護民大業的故事。

▲2018陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《外八行》。（圖／翻攝自微博／《外八行》）

2.《巨匠》

《巨匠》是霍建華和楊冪繼2009年合作《仙劍奇俠傳3》，以及2017年電影《逆時營救》，兩人的第三度合作，但卻是首度談起戀愛，也讓粉絲格外期待感情線發展。霍建華在劇中飾演男主角「沈其南」，楊冪飾演女主角「傅函君」，講述兩人攜手奮鬥，在建築界打拼的故事。

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《巨匠》。（圖／翻攝自微博／《巨匠》）

3.《請賜我一雙翅膀》

《請賜我一雙翅膀》是推理懸疑愛情劇，由炎亞綸主演，搭檔的女主角是演出《芸汐傳》的鞠婧禕，女方更曾被封為「中國4000年一遇美女」，高顏值的CP組合，也讓粉絲期待不已。該劇故事背景設定在西元1915年，他在劇中飾演警察，為了追查真相，救出在冤獄的女主角，一路跟惡勢力比拚。

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《請賜我一雙翅膀》。（圖／翻攝自微博／《請賜我一雙翅膀》）

4.《南煙齋筆錄》劉亦菲、井柏然

《南煙齋筆錄》改編自殼小殺、左小翎的同名漫畫，由劉亦菲和井柏然主演，劇情講述民國時期「南煙齋」香薰店裡的老闆娘陸曼笙〈劉亦菲 飾〉擅長用神秘香料幫助世間為愛所苦的男女，愛國青年葉申〈井柏然 飾〉因誤會結識了陸曼笙，兩人之間產生情感糾葛的故事。

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲2019必追陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《南煙齋筆錄》。（圖／翻攝自微博／《南煙齋筆錄》）

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炎亞綸, 楊冪, 霍建華, 必追陸劇, 2019, 秦嵐

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