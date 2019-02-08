ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉

KPOP末路狂花 歐蜜

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

有在Follow YG家族的飯，對「南太鉉」這個名字絕對不陌生。歐蜜近期看到去年的新節目《驚險的親家練習（아찔한 사돈연습）》時，原本只是無聊點開，但被南太鉉跟張度妍couple的互動大大吸引，進而開始好奇自己出來開公司的South Buyers Club社長南太鉉的曲風走向，沒想到South Club慵懶的歐風搖滾，真的很合我的胃口。

▲▼South Club南太鉉聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲南太鉉退出Winner後自己開公司成為了社長，自己經營樂團South Club的活動。（圖／記者張一中攝）

自從離開YG跟Winner之後，南太鉉的名字往往是跟「退團」、「精神原因」連在一起，再不然就是被陷害比中指或是跟年上姐姐的緋聞，好像跟他音樂都沒關係，而他想被看到的其實只有音樂。今天也只會介紹音樂表演的部分喔！

SOUTH CLUB - Hug Me [BGM] LIVE

South Club首張單曲，live版聽到了南太鉉真實情感流露

托張度妍的旺夫運（請見驚險的親家練習「南度夫婦算命篇」），自從參加這個節目後，因為南太鉉的主動照顧跟貼心行為，在韓國更多人以不同的角度看到南太鉉。而他在《不朽的名曲》表演的《歲月流逝》也奪得當天節目的觀眾票選冠軍。

《不朽的名曲》South Club奪得冠軍的《歲月流逝》表演

South Club的南社長，在表演時跟觀眾互動，遠遠超越了偶像時期的表現。不同於偶像團內的「霸氣忙內」，顯現出樂團主唱的魅力，成熟魅惑不羞澀，完美證明自己已經沒有偶像包袱！

歐蜜最喜歡的一場《不朽的名曲》表演是《海浪》這首歌，南太鉉在嗓音出神入化、真假音轉換無破綻，帶著沙啞的吶喊搭配著性感的舞步（後面還劈腿），真的是進化成一個妖孽（？）的程度，非常容易圈到像歐蜜這種喜歡看表演型藝人的飯！

《不朽的名曲》South Club表演的《海浪》表現出樂團優勢，精彩擄獲現場觀眾喝采

其實南太鉉自己也在《Video Star》節目說過，當偶像比較需要做到跟粉絲保持距離，也不太能有肢體上的觸碰，然而轉換身分到樂團主唱（還是自營的公司），壓力來自於經濟上要開源節流，凡事要自己來，自己化妝、搭配衣服等等，自然在各方面要放得開、要更積極。

▲▼南太鉉。（圖／翻攝自South Club臉書）

▲從被照顧的偶像，南太鉉現在是要照顧團員的南社長。（圖／翻攝自South Club臉書）

南太鉉在擔任樂團主唱時的表演也都更奔放、野性、性感，更做自己，表演風格跳脫偶像風格，更像是歐美的搖滾樂團，不保留的外放，一個曾經是多年練習生，以偶像歌手為目標出道的男孩，可以在兩年內如此轉換身分投入在樂團型態的表演中，讓人驚嘆！

南太鉉在柳熙烈節目表演滾石樂團經典歌曲《Satisfaction》，性感模樣彷彿新一代的Mick Jagger

以上安利了不少南太鉉的表演，希望大家多給他在音樂上的表現多點關心，讓南社長有更多機會來台灣跟歌迷以音樂見面，歐蜜也期望有天可以在首爾街頭看到South Club的街頭突擊演出！

延伸閱讀►【被低估的偶像主唱1】可比MAMAMOO的5人組SPICA保亨

延伸閱讀►【被低估的偶像主唱2】IU三段高音他唱七段：B.A.P大賢

延伸閱讀►【被低估的偶像主唱3】JYP徵選冠軍的靈魂嗓音B.A.P永才

延伸閱讀►【被低估的偶像主唱4】TWICE的歌居然唱原音：VIXX Ken

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多歐蜜專欄文章

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

南太鉉, South Club, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 華航明知可能罷工「沒補救」？　許常德：倒了最好
  2. 快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷
  3. 前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！
  4. 「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎
  5. 【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉
  6. 陳子玄：圓了拍性感雜誌的夢！　「壓半球」辣照曝光…網全看傻
  7. 初三票房出爐「黑馬衝上第3」激升26％　PTT蓋樓狂推：笑中帶淚
  8. 專訪／從痛恨到同情...林昀希解密「小三心理」：她們也是真愛
  9. 謝和弦躁鬱6年反覆發作　老婆被問「想放棄嗎」堅定回：從來沒有！
  10. 邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366