【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

有在Follow YG家族的飯，對「南太鉉」這個名字絕對不陌生。歐蜜近期看到去年的新節目《驚險的親家練習（아찔한 사돈연습）》時，原本只是無聊點開，但被南太鉉跟張度妍couple的互動大大吸引，進而開始好奇自己出來開公司的South Buyers Club社長南太鉉的曲風走向，沒想到South Club慵懶的歐風搖滾，真的很合我的胃口。

▲南太鉉退出Winner後自己開公司成為了社長，自己經營樂團South Club的活動。（圖／記者張一中攝）

自從離開YG跟Winner之後，南太鉉的名字往往是跟「退團」、「精神原因」連在一起，再不然就是被陷害比中指或是跟年上姐姐的緋聞，好像跟他音樂都沒關係，而他想被看到的其實只有音樂。今天也只會介紹音樂表演的部分喔！

SOUTH CLUB - Hug Me [BGM] LIVE

South Club首張單曲，live版聽到了南太鉉真實情感流露



托張度妍的旺夫運（請見驚險的親家練習「南度夫婦算命篇」），自從參加這個節目後，因為南太鉉的主動照顧跟貼心行為，在韓國更多人以不同的角度看到南太鉉。而他在《不朽的名曲》表演的《歲月流逝》也奪得當天節目的觀眾票選冠軍。

《不朽的名曲》South Club奪得冠軍的《歲月流逝》表演

South Club的南社長，在表演時跟觀眾互動，遠遠超越了偶像時期的表現。不同於偶像團內的「霸氣忙內」，顯現出樂團主唱的魅力，成熟魅惑不羞澀，完美證明自己已經沒有偶像包袱！

歐蜜最喜歡的一場《不朽的名曲》表演是《海浪》這首歌，南太鉉在嗓音出神入化、真假音轉換無破綻，帶著沙啞的吶喊搭配著性感的舞步（後面還劈腿），真的是進化成一個妖孽（？）的程度，非常容易圈到像歐蜜這種喜歡看表演型藝人的飯！

《不朽的名曲》South Club表演的《海浪》表現出樂團優勢，精彩擄獲現場觀眾喝采

其實南太鉉自己也在《Video Star》節目說過，當偶像比較需要做到跟粉絲保持距離，也不太能有肢體上的觸碰，然而轉換身分到樂團主唱（還是自營的公司），壓力來自於經濟上要開源節流，凡事要自己來，自己化妝、搭配衣服等等，自然在各方面要放得開、要更積極。

▲從被照顧的偶像，南太鉉現在是要照顧團員的南社長。（圖／翻攝自South Club臉書）

南太鉉在擔任樂團主唱時的表演也都更奔放、野性、性感，更做自己，表演風格跳脫偶像風格，更像是歐美的搖滾樂團，不保留的外放，一個曾經是多年練習生，以偶像歌手為目標出道的男孩，可以在兩年內如此轉換身分投入在樂團型態的表演中，讓人驚嘆！

南太鉉在柳熙烈節目表演滾石樂團經典歌曲《Satisfaction》，性感模樣彷彿新一代的Mick Jagger

以上安利了不少南太鉉的表演，希望大家多給他在音樂上的表現多點關心，讓南社長有更多機會來台灣跟歌迷以音樂見面，歐蜜也期望有天可以在首爾街頭看到South Club的街頭突擊演出！

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歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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