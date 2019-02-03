老哏改頭換面再創收視奇蹟！　泰國翻拍海外神劇成功4秘訣

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電影、電視劇人氣不斷竄升，近年為了打進華人市場，大手筆翻拍台灣、大陸、南韓等夯劇，儘管是亞洲觀眾熟知的題材，仍翻拍出新花樣，尤其是2018年翻拍台劇《犀利人妻》，正宮離婚逆勢反擊的劇情，激勵大批女性觀眾，收視率寫下電視台該時段新高紀錄。就在各國觀眾排斥、嫌棄翻拍舊劇的時候，泰國翻拍為什麼總能成功製造話題、收視雙贏？一起來看看泰國編劇的巧思。

1.選角顏值一開始就搶分！泰語發音也帶來新鮮感

▲泰版《浪漫滿屋》選角被讚顏值高。（圖／翻攝自泰網）

泰國是翻拍劇大國，在開始翻拍海外國家夯劇前，各家電視台也時常翻拍10至15年前的舊劇。泰國在翻拍時，對於演員顏值也獨具眼光，例如《浪漫滿屋》本是南韓浪漫喜劇，宋慧喬搭檔Rain的組合，被視為無人能夠超越，泰國找來歌手Mike搭檔Aom（李海娜），兩人先是外型登對，已經在第一印象上得到正面分數。

相較於其他國家翻拍會在造型、演員選角會選擇和原版相似度高的路線，泰國則是反其道而行。泰版《犀利人妻》女主角Bee和隋棠在外型氣質上沒有一處相似，但是出道10年累積演技，劇中被丈夫背叛的遭遇，火速掀起女性觀眾的心疼共鳴；泰版《宮》的男主角Tor是混血顏值，詮釋一國王子，氣場和韓版也不同。主要是泰國拍攝愛情劇時，特別重視男女主角的CP感，登對養眼的組合，加上泰語發音的帶給其他國家觀眾新鮮感，打造全新的視覺印象才是吸睛法則。

2.劇情既熟悉又陌生，沿用神劇架構又換新劇情

▲泰版《宮》劇情改編成架空小國的皇室愛情，劇情和韓版相似又有新創意。（圖／翻攝自推特）

以泰版《宮》為例，開播前演員顏值一度被批評辣眼睛，但是劇情逐漸帶出觀眾好感，男女演員火速累積人氣。韓版《宮》假設韓國仍是君主立憲制，泰國也是有皇室的國家，不過改編時不以泰國為舞台，而是乾脆設計出一個架空的國家，專以花卉進出口為經濟來源，進而描述一國王子和泰國平民女孩先婚後愛的故事，全劇架構沒有偏離韓版，但是每一段都有泰版的新設定，尤其大婚場面，設計新婚夫妻需要一起洗鴛鴦浴，同樣拍出盛大、步驟繁複的皇室婚禮，令不少觀眾形容「既新鮮又陌生有趣。」

除了《宮》打造虛構國家的皇室愛情，泰版《命中注定我愛你》找來小天王Bie搭檔Esther，故事前半段和台版相同，後半段則是選擇韓版的劇情，男女主角遊艇一夜激情、灰姑娘之舞，每一幕都砸重金拍攝，同時每一幕也神還原台版，再加入泰國都會風情、泰式喜感，依舊吸引大票粉絲喜愛。泰版《犀利人妻》更讓正宮女主角當網紅！Bee扮演樸素主婦，平時愛包餃子、改造舊衣，開臉書直播分享心情，激勵相同立場的女性，劇中台詞「不要讓舊東西變成死的東西」，成為新版經典。

3.既然翻拍甜劇，就要比原版更甜！

▲泰版《命中注定我愛你》神還原台版，部分橋段甜度也不輸原版。（圖／翻攝自YouTube）

泰國也是愛情劇年產量大的國家，當地觀眾愛言情劇，更愛灑狗血的劇情。韓版《浪漫滿屋》描述無名小說家房子賣給大明星，兩人陰錯陽差決定契約結婚，男女同住一個屋簷下，曖昧日久生情；泰版也打造湖邊小屋，夢幻內裝不亞於韓版，男女主角在家裡的互動比原版更多，除了還原舊版的橋段，更增加男女主角共同生活的點滴，呼應原版假夫妻裝恩愛，裝到去韓國拍廣告，一場共吃冰淇淋的吻戲，令更多觀眾直呼比韓版還甜！

泰版《宮》也採取同樣的方式，雖然承襲韓版四角戀的糾葛，泰版男女主角既是皇室夫妻，王子對王妃有更多呵護，為她設計郊外露營過夜，陪她回娘家還下廚煮飯，更拍出韓版沒有拍的「圓房場面」，讓《宮》迷直呼圓夢，不過疑似受限尺度，男女主角始終沒有嘴對嘴吻戲，為此承受不少批評。泰版《犀利人妻》也打造了正宮離婚逆勢成長，最後女主角成了全國紅人，拒絕復合前夫，選擇了姐弟戀，完結篇和第二男主角Film的高矮差之吻，更是Bee出道多年第一場螢幕初吻，也宣告泰劇尺度逐漸迎合亞洲觀眾需求。

4.老劇虐過的，翻拍版一定要再升級

泰國翻拍舊劇，只有劇情大綱相似，劇情流程看似被觀眾掌握，但是突如其來的改編，仍會帶給大家驚喜。台版《犀利人妻》是2010年的作品，當時讓「小三」成為流行語，相隔8年後翻拍泰版，小三的誘惑度更升級，混血女星Marie扮演遠房表妹，深夜偷撩姐夫，故事更上演出軌老公意亂情迷，把妻子幻想成小三推上床強吻，渣度破表超越台版，激怒觀眾入戲飆罵。

此外，泰版《犀利人妻》正宮和小三的對峙也更激烈，當妻子收到丈夫的出軌床照，對婚姻的最後信任已經全然崩塌，對表妹的情份也已經結束，劇中上演「把小三當拖把」拉出門的激烈場面，這段正宮大暴走的畫面，在影音平台YouTube超過200萬人觀看，隨後正宮剪髮重生，亮麗出現在前夫和小三面前，也吸引破400萬人觀看的紀錄，台版經典橋段每一幕都加碼升級，改編的用心全都成了觀眾福利。