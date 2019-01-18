Apink出道快8年繼續拿一位　普美抱住成員台上爆哭！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓6人女團Apink最近發行新歌《%%》（唸做「嗯嗯」），延續微性感風格，一舉奪下本周音樂節目《M! Countdown》冠軍，宣布奪冠的那一刻，成員普美與初瓏互看，夏榮更是瞪大眼睛，幾乎都不敢置信，普美更是直接在台上淚崩。

▲Apink出道7年多繼續拿一位 普美轉頭看成員台上爆哭！（圖／翻攝自Mnet）

Apink最新發片遇上勢頭正旺的solo女歌手請夏，對手已經在好幾個節目上連續奪冠，主持人宣布本周《M! Countdown》是Apink的當下，南珠嘴巴張超大，恩地也是眼睛瞪大、嘴巴成O型，夏榮更是驚嚇度爆表，先是摀住嘴，後來兩顆大眼珠轉啊轉的，久久沒有平復。

▲Apink成員圍著普美幫她擦眼淚。（圖／翻攝自YouTube／M2）

不過讓人注意到的是普美的表情，她從一開始的驚訝，和隊長初瓏互看之後，已經無法忍住自己的淚水，抱著夏榮眼淚就奪眶而出，之後直接淚灑舞台，成員們圍著一圈互相打氣，初瓏也跟著哭了，普美則不忘對台下粉絲說「恭喜」。

其實Apink已經出道7年多，今年4月即將滿8年，她們是少數度過「韓團7年魔咒」，同時順利轉型，走出清純女團找到Apink獨有微性感女人味，這些年即使新生代女團來勢洶洶，她們每年都能持續出歌，並且還能繼續奪冠，十分難得。

▼Apink獲得《M!Countdown》瞬間。（影片來源：YouTube M2）