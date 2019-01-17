出櫃兒子為性向道歉！73歲媽媽：愛誰你決定，不成家沒關係

記者洪文／台北報導

台灣原創的紀錄片影集《酷兒亞洲》經歷4個國度、13集的篇幅、和近100位受訪者，本週即將迎來全系列完結篇《家有同志兒》，獻給所有亞洲LGBTQ和櫃父母，描述住在越南鄉村的73歲蔡媽媽，和出櫃兒子「阿徐」的動人親情。

▲《酷兒亞洲-越南》第三集《家有同志兒》。（圖／Gagaoolala提供，以下同）



蔡媽媽今年73歲，膝下有4名子女，在40歲時和第二任丈夫生下老么阿徐。阿徐是男同志，家裡的男丁就剩他還沒嫁娶，也曾不止一次想過和女同志友人「假性結婚」，最後卻總因為不忍造成兩個破碎的家庭作罷。

在保守的農村，不論親情、愛情，避談敏感話題是一種默契。阿徐在年輕時寫了一封信向母親坦承性向，卻從未送達她手中，直到2013年母親一次意外發現，祕密才終於曝光。談「愛」需要練習，後來阿徐才知道，其實，蔡媽媽從來不求他給家裡個交代，不管他愛男愛女，蔡媽媽都一樣深愛著自己。

蔡媽媽小學二年級便被迫休學開始務農，她背駝駝的、個子和教育程度都不高、皮膚有長年日曬的痕跡、煩惱時會去寺廟求助師父。關於她的一切，都和傳統越南女性並無二致，只有在提到阿徐的時候，顯得不同。她曾問阿徐：「什麼是出櫃？」因為哥哥要她催促阿徐趕快討個老婆，否則出櫃後，就會拒絕結婚。

當鄰居說阿徐不正常，是「同同戀」時，她會糾正他們：「不是『同同戀』，阿徐是同性戀，他不會娶老婆。」當阿徐在《家有同志兒》中，屢次為性向道歉，她告訴他：「孩子們有權去愛，做出自我判斷並且決定過怎樣的人生。」

蔡媽媽或許不清楚什麼是出櫃、對同性戀理解也有限、甚至在廟祝的「開示」下，一度認為阿徐的性傾向是她的業障報應，但她對阿徐的愛，永遠不會因為他喜歡男生而改變。因為在一位母親面前，他不是男同志阿徐，是兒子阿徐。

越南新銳導演張明貴（Truong Minh Quý）作品曾受邀鹿特丹、釜山等國際影展，與台灣的淵源則可追溯到2014年的台灣國際錄像紀錄展，更在2017年首次入選「台北電影節─未來之光：東南亞新勢力」單元。張明貴的鏡頭沉緩綿長而蘊含深情，縱使取材大異其趣，其作品始終圍繞著相同的命題──家庭記憶。《家有同志兒》亦不例外。

《家有同志兒》將於1月18日起在同志影音平台GagaOOLala免費首播。