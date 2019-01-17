王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王嘉爾（Jackson）17日晚間發表聲明道歉！他身為韓團「GOT7」成員，同時活躍大陸各個綜藝節目，1年前被爆毀約退出《這就是街舞》，如今站在鏡頭前，誠懇鞠躬道歉，同時以長文承認「我和當時團隊臨時取消了錄製計劃。」

▲王嘉爾認了毀約陸綜《這就是街舞》。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

王嘉爾以一身黑衣黑帽站在鏡頭前，坦承說：「由於我本身和當時團隊的問題，在已經和平台達成合作意向之後，臨時取消了節目《這就是街舞》的錄製，也因為這樣引起非常負面的影響。」他在影片中低頭超過10次，頻頻向節目單位、觀眾、製作平台，以及粉絲說抱歉，「身為一個藝人，認真負責的態度是前提，不管任何因素引起這些問題，我都想在這裡……我本人真的非常非常對不起。」

▲王嘉爾一身黑帽黑衣，親錄道歉影片。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

▲王嘉爾鞠躬道歉超過10次。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）



最後王嘉爾也保證今後會和現在的工作團隊，認真地考慮未來的每一步，也會繼續帶來好作品。他道歉影片公開後，粉絲也輪番打氣「一直相信你，會永遠陪伴你」、「過去的一切今日均已完結。」

王嘉爾2017年底被爆原先答應演出《這就是街舞》，後來反悔改參加另一個《熱血街舞團》，得罪阿里巴巴集團遭到封殺，相關影片全面消失。當時他的工作室解釋「雙方沒有簽署過任何具備法律效益的有效協議」，承受負面批評1年，最後站出來道歉平息爭議。

▲王嘉爾發聲明道歉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

【王嘉爾微博全文】

2018年初，由於我自身和當時團隊的問題，在已經與平台達成合作意向之後，我和當時團隊臨時取消了錄製計劃，沒有參與平台《這！就是街舞》節目。這件事當時引起了非常不好的影響，並且也嚴重地干擾了平台街舞節目的籌備，對於由此造成的諸多負面影響，在此我鄭重地向平台的用戶、節目組及支持我的粉絲道歉。

對於藝人來說，負責的態度是一切合作的前提,遵守約定是一切合作的基礎。我和我現在的團隊會吸取教訓，在今後的合作中更加嚴謹。每一位明星藝人所擁有的一切，都是社會公眾所賜予的，因此更應當做好表率，對自己的作品負責，對所有合作夥伴負責，在這樣的大前提下，我也相信未來能給大家帶來更多的充滿誠意的好作品。

►王嘉爾道歉。（影片連結請按此）